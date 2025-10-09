Unreal Engine 5 otwiera drzwi dla małych twórców. Clair Obscur: Expedition 33 to dowód

Niedawno poznaliśmy rewelacyjny wynik sprzedaży Clair Obscur: Expedition 33. Gra odniosła spektakularny sukces, zyskując uznanie zarówno na rynku, jak i wśród krytyków. Co szczególnie warte podkreślenia w kontekście tak znaczącego triumfu rynkowego, to fakt, że studio odpowiedzialne za grę – Sandfall Interactive – pozostaje niewielkim zespołem, zatrudniającym zaledwie około 30 pełnoetatowych pracowników. Guillaume Broche, dyrektor kreatywny studia, w wywiadzie udzielonym Automaton, podkreślił, że zdolność małego zespołu do tworzenia fotorealistycznych tytułów jest w dużej mierze zasługą dostępu do zaawansowanych rozwiązań technologicznych.

Zaawansowana technologia daje możliwości. Jak mały zespół stworzył jeden z hitów roku

Broche stwierdził, że technologia dostępna w ostatnich latach, w tym między innymi silnik Unreal Engine 5, okazała się kluczowa dla osiągnięcia rezultatów wizualnych, które dotychczas były typowe dla znacznie większych ekip deweloperskich. Dodał on również, że zdolność do szybkiej adaptacji do nowych sposobów pracy jest fundamentalna w historii rozwoju ich studia.