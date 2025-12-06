Dragon Age umiera w ciszy. Nawet BioWare zapomniało o serii

Zaledwie rok temu wyszła nowa część.

Tegoroczny Dragon Age Day przeminął w atmosferze absolutnej ciszy. Dokładnie 4 grudnia fani celebrują jedną z najważniejszych serii RPG w historii, jednak tym razem BioWare nie opublikowało żadnej wiadomości dotyczącej marki. Rok temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej, gdyż Dragon Age: The Veilguard dopiero co zadebiutowało na rynku, a twórcy chętnie dzielili się darmowymi materiałami oraz statystykami z pierwszych wyborów graczy. Teraz nie pojawił się nawet krótki wpis na oficjalnym blogu studia. BioWare zapomniało o Dragon Age Day Brak reakcji jest tym bardziej widoczny, że oficjalne profile Dragon Age w mediach społecznościowych nie były aktualizowane od końca sierpnia, gdy studio udostępniło, że The Veilguard dostępny jest do ogrania w ramach EA Play. Na blogu BioWare również próżno szukać jakiejkolwiek wzmianki o serii. Ostatni wpis z początku listopada dotyczył N7 Day i krótkiej aktualizacji na temat kolejnej części Mass Effecta. Dragon Age nie otrzymał podobnej uwagi, co tylko pogłębiło obawy wśród społeczności.

Studio już wcześniej potwierdziło, że po znaczącej redukcji etatów zespół pracuje obecnie tylko nad jednym projektem i jest nim Mass Effect 5. Tym samym kolejny Dragon Age nie jest obecnie rozwijany, ale cisza dotyczy nie tylko ewentualnego projektu z serii, ale przyszłości całej marki. Fani i byli pracownicy studia zwracają uwagę, że ta cisza od BioWare może być konsekwencją trudnych miesięcy dla zespołu odpowiedzialnego za The Veilguard.

Wypowiedzi deweloperów z ostatniego roku sugerują, że prace nad Dragon Age: The Veilguard przebiegały w wyjątkowo wymagających warunkach. Produkcja została przekształcona z niechcianej gry usługowej w pełnoprawne RPG nastawione na opowieść i bohaterów, czyli elementy kojarzone z najlepszymi czasami BioWare. Efekt końcowy spotkał się z mieszanymi reakcjami graczy, a wewnętrzne wyniki sprzedażowe nie spełniły oczekiwań Electronic Arts. W konsekwencji studio ponownie uszczuplono, a marka Dragon Age przestała być priorytetem. W tej sytuacji milczenie może być nie tyle zapomnieniem ze strony studia, ile świadomą decyzją. Gdyby BioWare opublikowało życzenia z okazji Dragon Age Day, wielu odebrałoby je jako zapowiedź dalszego rozwoju serii. W obecnych okolicznościach fani nie powinni więc liczyć, że seria szybko powróci, o ile w ogóle Electronic Arts zdecyduje się na wznowienie tej kultowej marki fantasy.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.