Szef Bethesdy ogłosił swój typ na grę roku 2025 – wybór nie zaskakuje fanów RPG

Jakub Piwoński
2025/12/06 14:30
Ten “naprawdę wyjątkowy i niesamowity” tytuł, to...

Todd Howard, szef Bethesdy i twórca kultowych serii Elder Scrolls oraz Fallout, ogłosił swoją Grę Roku 2025. Wybrany tytuł to Clair Obscur: Expedition 33, który według Howarda jest „naprawdę wyjątkowy i niesamowity”. W rozmowie z Eurogamerem Howard wymienił również Death Stranding 2 oraz Kingdom Come: Deliverance 2, jednak to właśnie Expedition 33 zdobyło jego najwyższe uznanie.

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 grą roku 2025 według szefa Bethesdy

Wybór Howarda zbiegł się z premierą The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, która ukazała się zaledwie dwa dni wcześniej. Mimo bliskości premier, Expedition 33 nie odczuło rywalizacji – Matt Handrahan z wydawnictwa Kepler podkreślił, że obie gry reprezentują różne podejścia do RPG: zachodnią i japońską stylistykę, dzięki czemu nie konkurowały bezpośrednio o tę samą publiczność.

Expedition 33 odniosło imponujący sukces komercyjny, sprzedając się w ponad 5 milionach egzemplarzy na całym świecie i zdobywając rekordową liczbę 12 nominacji do nadchodzącej gali The Game Awards. Gra zyskała też popularność w ramach Xbox Game Pass, stając się największą premierą zewnętrzną w tym roku w usłudze subskrypcyjnej, co tylko podkreśla jej globalne uznanie wśród graczy.

Choć Howard aktualnie skupia się na The Elder Scrolls VI, przyznaje, że prace nad kolejnym tytułem serii RPG „to jeszcze daleka droga”. W tym samym wywiadzie bronił również wykorzystania sztucznej inteligencji w grach, podkreślając jednocześnie chęć „ochrony artyzmu” i narracyjnej głębi w projektach Bethesdy, co w połączeniu z sukcesem Expedition 33 pokazuje jego zaangażowanie w rozwój gier RPG najwyższej jakości.

Źródło:https://www.eurogamer.net/bethesda-boss-and-rpg-lover-todd-howard-names-his-2025-game-of-the-year-and-it-shouldnt-come-as-a-big-surprise

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


