Szef Bethesdy ogłosił swój typ na grę roku 2025 – wybór nie zaskakuje fanów RPG

Todd Howard, szef Bethesdy i twórca kultowych serii Elder Scrolls oraz Fallout, ogłosił swoją Grę Roku 2025. Wybrany tytuł to Clair Obscur: Expedition 33, który według Howarda jest „naprawdę wyjątkowy i niesamowity”. W rozmowie z Eurogamerem Howard wymienił również Death Stranding 2 oraz Kingdom Come: Deliverance 2, jednak to właśnie Expedition 33 zdobyło jego najwyższe uznanie.

Clair Obscur: Expedition 33 grą roku 2025 według szefa Bethesdy

Wybór Howarda zbiegł się z premierą The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, która ukazała się zaledwie dwa dni wcześniej. Mimo bliskości premier, Expedition 33 nie odczuło rywalizacji – Matt Handrahan z wydawnictwa Kepler podkreślił, że obie gry reprezentują różne podejścia do RPG: zachodnią i japońską stylistykę, dzięki czemu nie konkurowały bezpośrednio o tę samą publiczność.