Uncharted nie podbiło Steama. Najgorszy start ze wszystkich gier Sony na PC

W zeszłym tygodniu na komputerach osobistych zadebiutowało Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei, czyli specjalny zestaw zawierający odświeżone wersje Uncharted 4: Kres Złodzieja i Uncharted: Zaginione Dziedzictwo. Port zebrał bardzo dobre recenzje – o czym świadczy m.in. średnia ocen na portalu Metacritic – ale okazuje się, że przygody Nathana Drake’a i spółki nie podbiły Steama. Wspomniana produkcja zaliczyła bowiem najgorszy start na platformie Valve spośród wszystkich gier Sony wydanych do tej pory na PC.

Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei nie powtórzyło sukcesu innych gier Sony na PC

Zgodnie z informacjami dostępnymi w serwisie SteamDB, w ciągu pierwszej doby od premiery Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei nie było w stanie przekroczyć liczby 10 tysięcy aktywnych jednocześnie graczy na Steam. Sztuka ta udało się w trakcie ostatnich 24 godzin, kiedy to w szczytowym momencie w produkcję Naughty Dog grało w tym samym czasie 10,851 użytkowników platformy Valve. Obecnie liczba ta wynosi natomiast nieco ponad cztery tysiące.



Dla porównania wydany w sierpniu Marvel’s Spider-Man Remastered w szczytowym momencie pierwszej doby po premierze mógł pochwalić się ponad 60 tysiącami aktywnych graczy na Steam. Horizon Zero Dawn Complete Edition osiągnęło wynik na poziomie 56,557 osób, a w God of War grało jednocześnie niecałe 50 tysięcy użytkowników platformy Valve.



Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei ulega nawet Days Gone, które w szczytowym momencie pierwszej doby po premierze mogło pochwalić się na Steam ponad 18 tysiącami aktywnych w jednym momencie graczy.



Należy jednak podkreślić, że Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei zbiera bardzo dobre opinie na Steam. Do tej pory produkcja Naughty Dog otrzymała na platformie Valve ponad 1700 recenzji, a aż 90% z nich to oceny pozytywne.



Na koniec przypomnijmy, że Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei dostępne jest nie tylko na komputerach osobistych, ale także na konsolach PlayStation 5. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego zestawu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei – recenzja kontrowersyjnej kolekcji.