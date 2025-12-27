Ta jedna funkcja Steam mogłaby zrewolucjonizować granie w co-opie. Czy Valve posłucha graczy?

Valve ponownie mierzy się z apelami społeczności o dodanie do Steama filtra gier z lokalnym trybem wieloosobowym.

Coraz więcej użytkowników twierdzi, że opcja filtrowania gier z lokalnym trybem wieloosobowym jest potrzebna od dawna. Choć platforma oferuje już pewne narzędzia ułatwiające wyszukiwanie tytułów kooperacyjnych, pełnoprawny filtr gier z lokalnym multiplayerem mógłby okazać się prawdziwym przełomem dla fanów wspólnego grania na jednym ekranie. Gracze chcą dodatkowego filtrowania gier na Steam Obecnie Steam pozwala filtrować bibliotekę według ogólnych trybów rozgrywki, takich jak singleplayer, multiplayer czy co-op. Problem polega na tym, że kategoria co-op łączy w sobie zarówno gry z kooperacją online, jak i lokalną. W praktyce zmusza to graczy do wchodzenia na karty produktów i ręcznego sprawdzania opisów lub tagów, aby upewnić się, czy dany tytuł obsługuje podzielony ekran lub wspólną rozgrywkę na jednym ekranie. System oparty na tagach, w dużej mierze tworzonych przez użytkowników, nie zawsze jest precyzyjny i bywa zawodny.

Prośby o dodanie filtra lokalnego multiplayera pojawiają się na forach Steama od lat. Najstarsze wpisy w sekcji “Suggestions/Ideas” Steam Community pochodzą już z 2016 roku, czyli sprzed wprowadzenia obecnego systemu filtrowania opartego na tagach. Co istotne, nowe sugestie wciąż pojawiają się regularnie, nawet co tydzień. Wśród użytkowników panuje jednak zgoda co do jednego: logika filtrowania nie powinna opierać się głównie na danych wprowadzanych przez społeczność, lecz na oficjalnych oznaczeniach produktów Steama, co zapewniłoby większą dokładność. Wielu graczy proponuje dodanie opcji “Local Multiplayer” do sekcji zaawansowanych filtrów w kliencie Steama. Podobnie jak obecna etykieta “Cooperative” jest podkategorią “Multiplayer”, tak „Local Multiplayer” mogłoby funkcjonować jako podzbiór trybu kooperacyjnego. Byłby to najszybszy i najprostszy sposób na sprawdzenie, które posiadane już gry obsługują kanapowy co-op na jednym ekranie.

GramTV przedstawia:

Valve w ograniczonym stopniu umożliwiło filtrowanie gier z lokalnym multiplayerem już w kwietniu 2019 roku, kiedy taka opcja trafiła do wersji beta klienta Steama. Początkowo była ona jednak dostępna wyłącznie w trybie Big Picture. Dopiero we wrześniu tego samego roku wprowadzono zaawansowane filtrowanie także poza tym trybem. Z czasem tagi sklepowe pozwoliły dodatkowo odróżniać gry kooperacyjne od innych form lokalnego multiplayera, takich jak gry imprezowe. Jednym z głównych powodów, dla których Steam nie doczekał się jeszcze pełnoprawnego filtra lokalnego multiplayera, jest skala przedsięwzięcia. Wdrożenie takiej funkcji wymagałoby ręcznej weryfikacji każdego tytułu multiplayer dostępnego na platformie pod kątem obsługi gry lokalnej. Przy istniejącym, rozbudowanym systemie tagów Valve najwyraźniej uznało, że lepiej zaakceptować pewien poziom niedokładności niż inwestować znaczne zasoby w udoskonalenia skierowane do stosunkowo niewielkiej grupy odbiorców. Według danych MIDiA z marca 2025 roku gracze preferujący lokalny co-op stanowią tylko niewielki procent użytkowników Steama. Sytuacja może jednak ulec zmianie w najbliższej przyszłości. Niedawno zapowiedziany Steam Machine to pierwszy od ponad dekady poważny krok Valve w stronę przeniesienia pecetowego grania do salonów. Jeśli urządzenie odniesie sukces, firma może chętniej skupić się na użytkownikach grających na telewizorach, dla których lokalny multiplayer i kanapowy co-op mają szczególne znaczenie. W tym kontekście oficjalny filtr gier z lokalnym trybem wieloosobowym mógłby okazać się znacznie bardziej istotny.