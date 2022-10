Dlaczego starsze odsłony Uncharted nie pojawią się na PC? Naughty Dog odpowiada

Kilka dni temu na komputerach osobistych zadebiutowało Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei, czyli specjalny zestaw zawierający odświeżone wydania Uncharted 4: Kres Złodzieja oraz Uncharted: Zaginione Dziedzictwo. Niestety gracze PC nie otrzymali możliwości zapoznania się z pierwszymi trzema odsłonami przygód Nathana Drake’a i wiele wskazuje na to, że nie ma co liczyć na zmianę tej sytuacji w najbliższej przyszłości.

Starsze odsłony Uncharted nie pojawią się na PC, ponieważ mogłyby nie „sprostać oczekiwaniom graczy”

Christian Gyrling, wiceprezes Naughty Dog, opublikował wpis na oficjalnym blogu PlayStation, poświęcony premierze pecetowej wersji Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei, gdzie postanowił również wyjaśnić, dlaczego pierwsze trzy części serii Uncharted nie trafiły do użytkowników komputerów osobistych. Gyrling podkreślił, że zdaniem zespołu wspomniane produkcje „wytrzymują próbą czasu pod względem narracyjnym”, ale pozostałe elementy nie wypadają już tak dobrze.



Wiceprezes Naughty Dog przyznał bowiem, że starsze odsłony przygód Nathana Drake’a wymagałyby „gruntownych zmian” w oprawie wizualnej, by mogły sprostać „współczesnym wydaniom na PC oraz oczekiwaniom, jakie mogliby mieć gracze”. Gyrling dał tym samym jasno do zrozumienia, że pierwsze trzy części serii Uncharted mogą pojawić się na komputerach osobistych tylko w momencie, gdy twórcy zdecydują się na przygotowanie pełnoprawnego remake’u.



Na koniec przypomnijmy, że wspomniane na początku wiadomości Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei dostępne jest nie tylko na komputerach osobistych, ale także na konsolach PlayStation 5. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego zestawu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei – recenzja kontrowersyjnej kolekcji.