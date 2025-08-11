Ulubieniec fanów z Baldur’s Gate 3 powróci w dodatku. Ale nie w grze Larian Studios

Astarion otrzyma DLC w nowej linii książek Dungeons & Dragons: Forgotten Realms
Firma zapowiedziała nową linię książek Dungeons & Dragons: Forgotten Realms. Ogłoszone pozycje Forgotten Realms: Heroes of Faerûn oraz Forgotten Realms: Adventures in Faerûn mają odświeżyć kampanie graczy i Mistrzów Podziemi. Największe emocje budzi jednak dodatek poświęcony Astarionowi.
Heroes of Faerûn to książka skierowana do graczy, zawierająca nowe podklasy, zaklęcia, ekwipunek i tła fabularne. Wszystko, czego potrzebujesz, aby pokonać przeszkody rzucane przez Mistrza Podziemi.
Adventures in Faerûn to przewodnik dla Mistrzów Podziemi, oferujący nowe przygody, potwory, statystyki i lokacje, w tym sam Baldur’s Gate – czytamy w zapowiedzi wydawcy.
Obie pozycje będą dostępne zarówno w wersji fizycznej, jak i cyfrowej. Kupując Forgotten Realms Ultimate Bundle, gracze otrzymają obie książki w obu formatach, a dodatkowo trzy cyfrowe rozszerzenia. Jeden z nich rozszerza historię Astariona.
Astarion’s Book of Hungers to kampania skupiona na wampirach, pełna potworów, lokacji i przygód z charyzmatycznym wampirem w roli towarzysza – podkreśla wydawca.
Zestaw Ultimate Bundle kosztuje 159,99 dolarów i jest już dostępny w przedsprzedaży na stronie D&D Beyond. Wśród dodatkowych przygód znajdzie się także Netheril’s Fall, opowieść podróżniczo-czasowa pozwalająca odwiedzić utracone Imperium Netheril, a trzecie rozszerzenie pozostaje na razie tajemnicą. Premiera wszystkich materiałów odbędzie się 11 listopada 2025 roku.
