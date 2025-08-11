Ulubieniec fanów z Baldur’s Gate 3 powróci w dodatku. Ale nie w grze Larian Studios

Poznamy nową historię z Astarionem, ale już nie w trzeciej części Baldur’s Gate.

Baldur’s Gate 3 stało się wielkim hitem, a niedawno gra obchodziło drugą rocznicę premiery. Z tej okazji Larian Studios opublikowało nowe statystyki, w tym jedną na tyle niedorzeczną, że sami deweloperzy postanowili ją właściwie skomentować. Od dłuższego czasu już wiemy, że studio nie stworzy żadnego dodatku, ani nawet pomniejszego fabularnego DLC do swojej gry. Wielu fanów z pewnością chciałoby rozszerzenia tego świata i kolejnych przygód z Posępnym Sercem, Lae'zel, Karlach, Galem, czy Astarionem. Chociaż nie ma na to szans w Baldur’s Gate 3, to Wizards of the Coast postanowiło wykorzystać popularność gry i w swojej nowej książce postanowiło rozszerzyć historię Astariona.

Astarion otrzyma DLC w nowej linii książek Dungeons & Dragons: Forgotten Realms

Firma zapowiedziała nową linię książek Dungeons & Dragons: Forgotten Realms. Ogłoszone pozycje Forgotten Realms: Heroes of Faerûn oraz Forgotten Realms: Adventures in Faerûn mają odświeżyć kampanie graczy i Mistrzów Podziemi. Największe emocje budzi jednak dodatek poświęcony Astarionowi.