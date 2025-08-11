Zaloguj się lub Zarejestruj

Ulubieniec fanów z Baldur’s Gate 3 powróci w dodatku. Ale nie w grze Larian Studios

Radosław Krajewski
2025/08/11 20:00
0
0

Poznamy nową historię z Astarionem, ale już nie w trzeciej części Baldur’s Gate.

Baldur’s Gate 3 stało się wielkim hitem, a niedawno gra obchodziło drugą rocznicę premiery. Z tej okazji Larian Studios opublikowało nowe statystyki, w tym jedną na tyle niedorzeczną, że sami deweloperzy postanowili ją właściwie skomentować. Od dłuższego czasu już wiemy, że studio nie stworzy żadnego dodatku, ani nawet pomniejszego fabularnego DLC do swojej gry. Wielu fanów z pewnością chciałoby rozszerzenia tego świata i kolejnych przygód z Posępnym Sercem, Lae'zel, Karlach, Galem, czy Astarionem. Chociaż nie ma na to szans w Baldur’s Gate 3, to Wizards of the Coast postanowiło wykorzystać popularność gry i w swojej nowej książce postanowiło rozszerzyć historię Astariona.

Baldur’s Gate 3 – Astarion

Astarion otrzyma DLC w nowej linii książek Dungeons & Dragons: Forgotten Realms

Firma zapowiedziała nową linię książek Dungeons & Dragons: Forgotten Realms. Ogłoszone pozycje Forgotten Realms: Heroes of Faerûn oraz Forgotten Realms: Adventures in Faerûn mają odświeżyć kampanie graczy i Mistrzów Podziemi. Największe emocje budzi jednak dodatek poświęcony Astarionowi.

Heroes of Faerûn to książka skierowana do graczy, zawierająca nowe podklasy, zaklęcia, ekwipunek i tła fabularne. Wszystko, czego potrzebujesz, aby pokonać przeszkody rzucane przez Mistrza Podziemi.

Adventures in Faerûn to przewodnik dla Mistrzów Podziemi, oferujący nowe przygody, potwory, statystyki i lokacje, w tym sam Baldur’s Gate – czytamy w zapowiedzi wydawcy.

Obie pozycje będą dostępne zarówno w wersji fizycznej, jak i cyfrowej. Kupując Forgotten Realms Ultimate Bundle, gracze otrzymają obie książki w obu formatach, a dodatkowo trzy cyfrowe rozszerzenia. Jeden z nich rozszerza historię Astariona.

Astarion’s Book of Hungers to kampania skupiona na wampirach, pełna potworów, lokacji i przygód z charyzmatycznym wampirem w roli towarzysza – podkreśla wydawca.

GramTV przedstawia:

Zestaw Ultimate Bundle kosztuje 159,99 dolarów i jest już dostępny w przedsprzedaży na stronie D&D Beyond. Wśród dodatkowych przygód znajdzie się także Netheril’s Fall, opowieść podróżniczo-czasowa pozwalająca odwiedzić utracone Imperium Netheril, a trzecie rozszerzenie pozostaje na razie tajemnicą. Premiera wszystkich materiałów odbędzie się 11 listopada 2025 roku.

Źródło:https://www.thegamer.com/dungeons-and-dragons-dnd-forgotten-realms-faerun-books-baldurs-gate-3-bg3-astarion-expansion

Tagi:

News
DLC
dodatek
RPG
Larian Studios
fantasy
Wizards of the Coast
Baldur's Gate 3
Dungeons & Dragons
Baldur's Gate III
Astarion
Dungeons & Dragons: Forgotten Realms
papierowe RPG
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112