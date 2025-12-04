Przedstawiono kolejne DLC do Le Mans Ultimate. Otrzymamy nowy tor i samochód Ginetta LMP3

Le Mans Ultimate potwierdza samochód Ginetta LMP3 oraz tor Circuit Paul Ricard, które pojawią się w grudniowym DLC.

Studio odpowiedzialne za Le Mans Ultimate ogłosiło kolejny zestaw dodatków inspirowanych European Le Mans Series. Wraz z dużą aktualizacją 1.2, która pojawi się 9 grudnia 2025 roku, pojawi się także DLC z Ginetta G61-LT-P325-EVO LMP3 oraz tor Circuit Paul Ricard. Ginetta i Paul Ricard trafią do Le Mans Ultimate Po wrześniowej premierze Ligier JS P325 LMP3 oraz toru Silverstone, Ginetta zostaje drugim z trzech planowanych samochodów kategorii LMP3 w Le Mans Ultimate. Model w specyfikacji EVO spełnia nowe regulacje klasy obowiązujące od sezonu 2025, w ramach których wszystkie konstrukcje LMP3 wyposażono w turbodoładowany silnik Toyota V6. W serii ELMS Ginetta startuje w barwach zespołu DKR Engineering.

Nową lokacją w grze będzie Circuit Paul Ricard, znany tor w południowej Francji, goszczący w przeszłości wyścigi Formuły 1, a także motocyklowe zmagania długodystansowe EWC. W dniu premiery w Le Mans Ultimate pojawi się konfiguracja 1C-V2, choć twórcy zapowiadają, że w przyszłości dodane zostaną także inne warianty obiektu.

DLC będzie dostępne 9 grudnia. Posiadacze ELMS DLC Pass otrzymają je w ramach wykupionej przepustki, ale będzie je można kupić osobno w cenie 9,99 euro. Tego samego dnia gra otrzyma duże uaktualnienie 1.2, wprowadzające między innymi: system antycheatowy

nowe oznaczenia w trybie multiplayer

usprawnioną fizykę nawierzchni RealRoad

zmodyfikowane modele opon

ulepszone streamowanie tekstur

system LiveSteward wspierający nadzór wyścigowy Aktualizacja wprowadzi jedne z największych usprawnień gry od czasu jej premiery. Twórcy potwierdzili również, że w 2026 roku pakiet ELMS zostanie uzupełniony o ostatnie elementy, czyli samochód Duqueine D09 LMP3 oraz tor Circuit de Barcelona-Catalunya. W przyszłym roku spodziewać się można także trybu kariery dla jednego gracza oraz konsolowych wersji Le Mans Ultimate (o ile proces portowania będzie przebiegał zgodnie z planem).