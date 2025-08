Baldur’s Gate 3 świętuje drugie urodziny. Co dalej? Larian szykuje „szalenie ambitny” projekt

Minęły dwa lata od premiery Baldur’s Gate 3 – jednej z najbardziej docenionych gier RPG ostatnich dekad. Produkcja Larian Studios wciąż cieszy się ogromną popularnością, a twórcy oficjalnie potwierdzają, że dzięki sukcesowi gry mogą teraz pracować nad wyjątkowo ambitnym, nowym projektem.

Baldur’s Gate 3 – sukces, kt óry zmieni ł wszystko

Od czasu premiery Baldur’s Gate 3 zebrało na Steamie ponad 680 tysięcy recenzji, z czego aż 96% jest pozytywnych. W sklepie PlayStation gra również wypadła znakomicie – średnia ocen to 4,8/5 przy ponad 88 tysiącach głosów. Co więcej, w ostatnich 24 godzinach w grze jednocześnie bawiło się ponad 90 tysięcy użytkowników na Steamie (SteamDB), co jest imponującym wynikiem, zwłaszcza dla tytułu singleplayerowego.