Ujawniono edycje i bonusy do Monster Energy Supercross 25. Do gry dostaniecie… kolejną grę

Studio Milestone ogłosiło zawartość poszczególnych edycji nadchodzącego Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game.

Po dwóch latach przerwy, oficjalna seria Supercross od Milestone, powróci już w przyszłym miesiącu z grą Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game, czyli kontynuacją wydanej w 2023 roku części Monster Energy Supercross 6. W 2024 roku nie pojawiła się nowa odsłona serii, a zamiast tego gra MX vs ATV Legends otrzymała oficjalne DLC nawiązujące do Supercross.

Znamy zawartość poszczególnych edycji Monster Energy Supercross 25

Jako niespodziankę dla fanów, edycja Dirt Master będzie zawierać również pełną wersję innej produkcji – Monster Jam Showdown, będącej kopalnią zabawy dla fanów wielkich Monster Trucków. Kolejna gra to raczej dość rzadko spotykany dodatek do premiery.