Nadciąga Taxi Chaos 2. Produkcja będzie dostępna tuż przed świętami

Jeśli swego czasu byliście fanami gry Crazy Taxi, to Taxi Chaos 2 będzie idealnym wyborem. Produkcja trafi do sprzedaży już jutro na PC, na platformie Steamm natomiast edycje na PlayStation oraz Nintendo Switch mają ukazać się na początku przyszłego roku. Co ciekawe, opis najnowszego zwiastuna sugeruje, że 23 grudnia gra pojawi się nie tylko na Steamie, ale także na Xbox Series X/S i Nintendo Switch, z kolei wersje na PlayStation 5 oraz w Epic Games Store miałyby zadebiutować 13 stycznia 2026 roku. To może być zwykły błąd, który z pewnością lada moment skomentuje wydawca.

Taxi Chaos 2 trafia do sprzedaży

Wiadomo również, że w przyszłym roku ukażą się wydania pudełkowe, za które odpowiadać będzie Curveball Games, choć na razie nie ujawniono na jakie platformy trafią. Nowy zwiastun prezentuje bardziej szczegółowy otwarty świat gry oraz pełne chaosu, dynamiczne scenariusze jazdy. W przeciwieństwie do pierwszej części z 2021 roku, Taxi Chaos 2 nie jest już prostą wariacją na temat Crazy Taxi. Choć nadal kluczowym elementem rozgrywki pozostaje przewożenie pasażerów lub ładunków w określonym czasie, akcja sequela została osadzona w futurystycznym mieście opanowanym przez sterowane przez sztuczną inteligencję TaxiBoty, które będą ścigać gracza. Oprócz wrogich TaxiBotów gracze będą musieli radzić sobie z licznymi zagrożeniami środowiskowymi, zablokowanymi trasami oraz zmieniającymi się wymaganiami pasażerów w trakcie kursu.