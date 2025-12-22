Pedro Acosta w VR46 Racing Team? Menedżer zespołu marzy o tym angażu

“Mieć Pedro Acostę w naszym zespole to marzenie”. To już kolejny raz gdy, któryś z członków zespołu marzy o angażu Acosty, wliczając w to samego Valentino Rossiego.

Od dłuższego czasu mówi się o potencjalnym angażu Pedro Acosty do VR46 Racing Team. Zespół prowadził nawet rozmowy z zawodnikiem na ten temat, ale ostatecznie nie przyniosły one żadnego porozumienia. Hiszpan pozostanie więc w fabrycznym zespole KTM na sezon 2026, ale Acosta nadal pozostaje jedną z kluczowych postaci na rynku transferowym na sezon 2027, kiedy to większość miejsc w stawce będzie dostępna wraz z nadejściem nowej ery MotoGP i silników 850 cm3.

Czy VR46 w końcu ściągnie do siebie Acostę?

KTM wysłało wyraźny sygnał zaangażowania, stając się pierwszym producentem, który przeprowadził torowe testy motocykla w specyfikacji 850 cm3. Jednocześnie nad projektem RC16 wciąż wiszą znaki zapytania, głównie ze względu na nowych właścicieli firmy oraz plotki o cięciach kosztów, pojawiające się po zeszłorocznym kryzysie finansowym. Po frustrującym początku obecnego sezonu Acosta i KTM zaliczyli mocny powrót, notując dwanaście miejsc na podium i kończąc mistrzostwa świata na czwartym miejscu. Mimo to austriacki producent pozostaje bez zwycięstwa w MotoGP od 2022 roku.