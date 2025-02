Monster Energy Supercross 25 z datą premiery. Milestone zapowiada sporo nowości

Monster Energy Supercross to wyścigi motocykli crossowych na licencji motocyklowych mistrzostw Monster Energy AMA Supercross. Jest to produkcja skierowana raczej do fanów tego typu rozgrywek motorsportowych, choć tytuł ten oferuje szereg ułatwień, aby zachęcić amatorów do zabawy. Nadchodzącą część można nazwać swego rodzaju rebootem, jako że przesiada się na nowy silnik, więc gracze będą mogli odkrywać tę grę zupełnie na nowo.

Monster Energy Supercross 25 z datą premiery

Po sześciu latach corocznych premier, motocrossowa seria od włoskiego studia Milestone zrobiła sobie przerwę w 2024 roku, aby przejść gruntowną przebudowę. Efektem tej decyzji ma być Monster Energy Supercross 25, które tym razem zostało tym razem stworzone na silniku Unreal Engine 5.