Pościgi policyjne trafiają do CarX Street wraz z aktualizacją "Showdown". Świat gry nawiedziła też zima

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/23 09:00
Jeśli szybka jazda ulicami miast wam nie wystarczy, to twórcy CarX Street podkręcili właśnie tempo dodając do gry pościgi policyjne.

Twórcy CarX Street zaprezentowali nową aktualizację zatytułowaną Showdown, która dodaje do gry długo wyczekiwane pościgi policyjne oraz kilka dodatkowych nowości. Aktualizacji towarzyszy dynamiczny zwiastun, który przywodzi na myśl połączenie Need for Speed z Szybkimi i Wściekłymi.

CarX Street
CarX Street

Pościgi policyjne trafiają do CarX Street

Najważniejszym elementem aktualizacji jest Pursuit Mode, czyli nowy tryb rozgrywki inspirowany zabawą w gliniarzy i złodziei. W trybie online może w nim wziąć udział do 16 graczy, podzielonych na dwie drużyny: ośmiu policjantów oraz ośmiu ulicznych kierowców. Zadaniem kierowców jest dotarcie do wyznaczonego obszaru i zdobywanie punktów, natomiast policja musi ich za wszelką cenę powstrzymać. Obie strony dysponują jednak dodatkowymi narzędziami. Funkcjonariusze mogą rozstawiać kolczatki przebijające opony przeciwników, a uliczni ściganci mają do dyspozycji impulsy EMP, które czasowo unieruchamiają pojazdy policji i ułatwiają ucieczkę.

Aktualizacja wprowadza również trzy nowe samochody, będące nielicencjonowanymi odpowiednikami prawdziwych modeli. W grze noszą one nazwy S70, CC3 oraz JGR, co odpowiada między innymi takim autom jak Toyota Supra A70, Chevrolet Corvette C3 czy Jaguar F-Type SVR. Dodano także cztery nowe style malowań, pozwalające na dalszą personalizację muscle carów. Mowa tu o Pinstripe, Abstract, Tribal oraz Flame.

GramTV przedstawia:

Poza nową zawartością, aktualizacja przynosi szereg poprawek i usprawnień. Sunset City zostało pokryte śniegiem w sam raz na okres świąteczny, a w grze pojawił się także zamarznięty fragment rzeki. Ulepszono lokalizację, dzięki czemu CarX Street oferuje teraz pełne wsparcie językowe dla języka chińskiego. Deweloperzy z CarX Technologies wprowadzili również zmiany w systemie nagród, ułatwiając zdobywanie Street Packów, a także poprawili balans w trybach Time Attack oraz Multiplayer.

Źródło:https://traxion.gg/carx-streets-showdown-update-adds-police-pursuits/

Tagi:

News
zwiastun
wyścigi
tryb multiplayer
samochody
tryb rozgrywki
update
otwarty świat
Arcade
tuning
Wyścigowe
policja
samochodówki
aktualizacja gry
wyścigi samochodowe
CarX Street
CarX Technologies
wyścigi arcade
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

