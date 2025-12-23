Pościgi policyjne trafiają do CarX Street wraz z aktualizacją "Showdown". Świat gry nawiedziła też zima

Jeśli szybka jazda ulicami miast wam nie wystarczy, to twórcy CarX Street podkręcili właśnie tempo dodając do gry pościgi policyjne.

Twórcy CarX Street zaprezentowali nową aktualizację zatytułowaną Showdown, która dodaje do gry długo wyczekiwane pościgi policyjne oraz kilka dodatkowych nowości. Aktualizacji towarzyszy dynamiczny zwiastun, który przywodzi na myśl połączenie Need for Speed z Szybkimi i Wściekłymi.

Pościgi policyjne trafiają do CarX Street

Najważniejszym elementem aktualizacji jest Pursuit Mode, czyli nowy tryb rozgrywki inspirowany zabawą w gliniarzy i złodziei. W trybie online może w nim wziąć udział do 16 graczy, podzielonych na dwie drużyny: ośmiu policjantów oraz ośmiu ulicznych kierowców. Zadaniem kierowców jest dotarcie do wyznaczonego obszaru i zdobywanie punktów, natomiast policja musi ich za wszelką cenę powstrzymać. Obie strony dysponują jednak dodatkowymi narzędziami. Funkcjonariusze mogą rozstawiać kolczatki przebijające opony przeciwników, a uliczni ściganci mają do dyspozycji impulsy EMP, które czasowo unieruchamiają pojazdy policji i ułatwiają ucieczkę.