Monster Energy Supercross 25 z nowym zwiastunem. Twórcy prezentują rewolucyjną fizykę gleby

Studio Milestone, zaprezentowało nowy zwiastun Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game, skupiający się między innymi na prezentacji zupełnie nowego zachowania gleby.

Jakiś czas temu, włoski deweloper ogłosił, że nowa odsłona Monster Energy Supercross 25 trafi do graczy jeszcze w tym roku. Produkcja została jednak całkowicie przebudowana, a to za sprawą przesiadki na Unreal Engine 5, które przyniesie ze sobą wiele zmian.

W nowej odsłonie Monster Energy Supercross, zaimplementowano dynamiczny system deformacji terenu z ewoluującymi koleinami, czyli coś na co fani tego gatunku czekali od dawna. W praktyce oznacza to, że po raz pierwszy w historii serii, tor będzie zmieniał się w trakcie wyścigu, co wymusi na graczach dostosowanie stylu jazdy i właściwej linii przejazdu do aktualnie panujących warunków. W poprzednich odsłonach faktycznie nie miało to większego znaczenia, a wszelkie koleiny wyglądały przez całą rozgrywkę dokładnie tak samo i bez problemu dało się uzyskać perfekcyjną powtarzalność każdego przejechanego okrążenia. To z pewnością rewolucyjny system, który miejmy nadzieję, będzie dobrze wykonany.