UFL na długiej rozgrywce. Bezpłatny konkurent serii FIFA wygląda bardzo dobrze

Gdy EA Sports od przyszłego roku będzie musiało zmierzyć się z konkurencją w postaci nowej odsłony FIFA, nad którą pieczę będzie sprawować Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej, to jeszcze w tym roku pojawi się inna piłkarska gra, która może namieszać na rynku. Brytyjskie studio Strikerz podzieliło się nowym filmem rozgrywki z UFL, czyli swojej futbolowej produkcji, która zadebiutuje na rynku w modelu free-to-play.

UFL na nowym gameplayu

Poniższy fragment prezentuje całą drugą połowę meczu Fevern FC kontra Styxflows FC. Jeżeli nazwy tych zespołów nic Wam nie mówią, to słusznie, bo to drużyny przygotowane specjalnie z myślą o UFL. Twórcom nie udało się uzyskać licencji od FIFA na wykorzystanie oficjalnych nazw, barw i herbów klubów, ale w grze znajdzie się kilka licencjonowanych zespołów, w tym West Ham United, Borussia Mönchengladbach, AS Monaco i Celtic Glasgow, a także tacy zawodnicy, jak Cristiano Ronaldo, Roberto Firmino, Kevin De Bruyne, Oleksandr Zinchenko i Romelu Lukaku, którzy są ambasadorom produkcji.