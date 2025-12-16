Gear.Club Unlimited 3 nadal żyje. W nową odsłonę wyścigów zagramy w lutym

Nacon i studio Eden Games przedstawili nową datę premiery Gear.Club Unlimited 3, czyli kolejnej odsłony gier wyścigowych na Switcha.

Seria Gear.Club od lat cieszy się dużą popularnością na platformach Nintendo. Według danych Nacon, od debiutu marki do gry dołączyło ponad 22 miliony graczy. Dzięki znacznie większej mocy obliczeniowej Nintendo Switch 2, Gear.Club Unlimited 3 ma stanowić wyraźny krok naprzód dla całej serii. Gear.Club Unlimited 3 z datą premiery Nowa odsłona gry wprowadza dwa zupełnie nowe środowiska, zaprojektowane specjalnie z myślą o możliwościach Switcha 2. Gracze będą ścigać się po krętych, górskich drogach Japonii oraz wzdłuż malowniczych wybrzeży Morza Śródziemnego. Oba regiony różnią się od siebie, dlatego przyjdzie nam ścigać się na krętych trasach wymagających precyzji, ale także na szybszych odcinkach nastawionych na płynną, dynamiczną jazdę. Co istotne, wszystkie lokacje oferują całkowicie nowe sieci dróg, a nie przetworzone trasy z poprzednich części. Łącznie przygotowano ponad 50 unikalnych wariantów wyścigów, zapewniających dużą różnorodność rozgrywki.

Po raz pierwszy w historii serii Japonia staje się główną osią fabularną. W Gear.Club Unlimited 3 gracze założą pierwszy w historii japoński Gear.Club, rekrutując lokalnych kierowców, mechaników oraz inżynierów i budując konkurencyjny zespół wyścigowy. Twórcy kładą nacisk na japońską kulturę motoryzacyjną, znaną z rozbudowanego tuningu oraz legendarnych, nielegalnych wyścigów ulicznych. Fabuła będzie jednak rozgrywać się także w Europie, dlatego akcja wielokrotnie przeniesie się między Japonią, a Francją. Jedną z największych nowości jest Highway Mode, tryb nastawiony na ekstremalne prędkości, wyraźnie bardziej zręcznościowy niż klasyczna rozgrywka serii. Gracze będą pędzić po długich odcinkach autostrad z prędkościami 300 km/h i większymi, lawirując pomiędzy gęstym ruchem ulicznym i podejmując ryzykowne decyzje na szybkich zakrętach. Tryb Highway Mode obsługuje także lokalną kooperację dla dwóch graczy, pozwalając wspólnie mierzyć się z wyzwaniami. Jest to wyraźny ukłon w stronę bardziej arcade’owego stylu jazdy, stanowiący kontrast dla tradycyjnej równowagi serii między realizmem, a przystępnością. Gear.Club Unlimited 3 zachowuje fundamenty, z których znana jest marka. Na graczy czekają licencjonowane samochody, rozbudowany system ulepszeń, personalizacja garażu oraz lokalny split-screen dla dwóch osób. W dniu premiery dostępne będą wyścigi, sprinty, pojedynki, a także kooperacyjne przejazdy w trybie autostradowym.

GramTV przedstawia:

Osoby, które zdecydują się na zakup gry w przedsprzedaży, otrzymają dwa ekskluzywne samochody: Honda S2000 GCU3 Edition

BMW Z4 GCU3 Edition Edycja Deluxe zaoferuje dodatkowo: 3-dniowy, wcześniejszy dostęp do gry

Performance Cars Pack (Nissan GT-R R35 Nismo, Nissan 370Z Nismo, Bugatti Mistral)

Career Starter Pack oferujący 200 tysięcy kredytów, pakiety zasobów oraz dwóch inżynierów

Customisation Pack z karbonowymi maskami i neonami inspirowanymi Francją oraz Japonią Gear.Club Unlimited 3 zadebiutuje 19 lutego 2026 roku ekskluzywnie na Nintendo Switch 2. Wersje na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S również się pojawią, ale nieco później. Poniżej możecie zobaczyć najnowszy zwiastun gry, prezentujący gameplay.