Zaloguj się lub Zarejestruj

Patrycja Sowa wystartuje w WorldWCR. To będzie debiut Polki w mistrzostwach świata

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/18 20:00
0
0

Polska zawodniczka motocyklowa wystartuje w motocyklowych mistrzostwach świata kobiet w sezonie 2026.

Patrycja Sowa poinformowała, że w sezonie 2026 zaliczy debiut w motocyklowych mistrzostwach świata, czyli WorldWCR. Dziewiętnastoletnia zawodniczka, stanie do walki o zwycięstwo w najbardziej wymagającej serii przeznaczonej wyłącznie dla kobiet.

Patrycja Sowa
Patrycja Sowa

Patrycja Sowa wystartuje w WorldWCR

Mistrzostwa świata kobiet WorldWCR, to seria towarzysząca World Superbike, skąd pochodzą tacy mistrzowie jak Troy Bayliss, Ben Spies, James Toseland, Jonathan Rea czy ostatnio imponujący Toprak Razgatlioglu. Polska zawodniczka swoją karierę wyścigową rozpoczęła w 2021 roku, choć za sprawą taty na torach bywała już dużo wcześniej. Patrycja ma w swoim dorobku sporo osiągnięć w tym wicemistrzostwo Europy kobiet w sezonie 2024 i 2025, wicemistrzostwo Alpe Adria w 2022 roku, a także mistrzostwo Słowacji w sezonach 2023 i 2024. Oczywiście sukcesów na koncie Sowy jest znacznie więcej, ale te z pewnością mają największą wagę.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, pierwsza propozycja startów w mistrzostwach świata kobiet została Patrycji przedstawiona już w 2023 roku, jednak Polka postanowiła dać sobie jeszcze jeden rok na naukę, kontynuując starty w mistrzostwach Europy w sezonie 2024 i 2025, gdzie wywalczyła wicemistrzostwo w obu sezonach. Teraz Patrycja czuje się na siłach, aby podjąć tę walkę i walczyć w stawce 24 kobiet o tytuł najszybszej z najszybszych. Warto zwrócić także uwagę na to, że Sowa nie będzie jedyną polską zawodniczką w stawce, bowiem jakiś czas temu poinformowano, że w WorldWCR wystartuje także Karolina Danak.

Sezon WorldWCR 2026 składać się będzie z sześciu rund, a każda z nich będzie miała dwa wyścigi. Jeśli chcecie śledzić poczynania Patrycji i Karoliny, przygotujcie się na końcówkę marca, gdzie na torze Algarve rozpocznie się pierwsza runda sezonu.

Źródło:https://swiatmotocykli.pl/sport/nellypluto/patrycja-sowa-w-mistrzostwach-swiata-kobiet-worldwcr-2026/

Tagi:

News
wyścigi
mistrzostwa świata
sport
motoryzacja
Wyścigowe
motocykle
Motorsport
motocykl
wyścigi motocyklowe
WorldSBK
WorldWCR
Patrycja Sowa
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112