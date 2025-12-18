Patrycja Sowa wystartuje w WorldWCR. To będzie debiut Polki w mistrzostwach świata

Patrycja Sowa poinformowała, że w sezonie 2026 zaliczy debiut w motocyklowych mistrzostwach świata, czyli WorldWCR. Dziewiętnastoletnia zawodniczka, stanie do walki o zwycięstwo w najbardziej wymagającej serii przeznaczonej wyłącznie dla kobiet.

Patrycja Sowa wystartuje w WorldWCR

Mistrzostwa świata kobiet WorldWCR, to seria towarzysząca World Superbike, skąd pochodzą tacy mistrzowie jak Troy Bayliss, Ben Spies, James Toseland, Jonathan Rea czy ostatnio imponujący Toprak Razgatlioglu. Polska zawodniczka swoją karierę wyścigową rozpoczęła w 2021 roku, choć za sprawą taty na torach bywała już dużo wcześniej. Patrycja ma w swoim dorobku sporo osiągnięć w tym wicemistrzostwo Europy kobiet w sezonie 2024 i 2025, wicemistrzostwo Alpe Adria w 2022 roku, a także mistrzostwo Słowacji w sezonach 2023 i 2024. Oczywiście sukcesów na koncie Sowy jest znacznie więcej, ale te z pewnością mają największą wagę.