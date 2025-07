Ubisoft w końcu przyznał to, co wszyscy wiedzieli już w dniu premiery Star Wars Outlaws

To, o czym gracze mówili od dnia premiery, w końcu zostało oficjalnie potwierdzone. Prezes Ubisoftu, Yves Guillemot, podczas spotkania z akcjonariuszami przyznał, że Star Wars: Outlaws nie spełniło oczekiwań firmy . W raporcie odniesiono się też do trudnej sytuacji marki Star Wars oraz do fali nieprzychylnych komentarzy, które także nie były pomocne dla Ubisoftu.

Nie osiągnęliśmy naszych celów sprzedażowych. Gra ucierpiała z powodu kilku czynników. Po pierwsze, została wydana w czasie, gdy marka, do której należy, znajdowała się w dość trudnym momencie. Po drugie, produkcja miała nieco elementów, które wymagały dopracowania.

Przypomnijmy, że Star Wars: Outlaws zadebiutowało pod koniec sierpnia zeszłego roku. Pomimo szumnych zapowiedzi, w ciągu pierwszego miesiąca sprzedało się zaledwie w milionie egzemplarzy – co, jak na grę AAA od Ubisoftu, jest wynikiem zdecydowanie poniżej oczekiwań. Liczby jednak nie wystarczyły, by przyznać się do porażki. Przez długo czas wydawało się, że szefostwo Ubisoftu nie dostrzega problemu. Aż do teraz.

Wielu komentujących zwraca uwagę, że Ubisoft tłumaczy się trudnym momentem marki Star Wars. Bardzo możliwe, że chodzi w tym wypadku o sytuację, gdy w czerwcu zadebiutował serial Gwiezdne wojny: Akolita, który okazał się wielkim rozczarowaniem. Z pewnością mogło to utrudnić grze Outlaws sierpniowy start. Wystarczy jednak wspomnieć, że niespełna rok wcześniej Star Wars Jedi: Survivor było ogromnym sukcesem.

Podczas spotkania poruszono także temat coraz większej fali krytyki w Internecie. Guillemot zaznaczył, że Ubisoft narażony jest na „zorganizowane kampanie krytyki”, które mogą szkodzić reputacji firmy.