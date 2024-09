Wyraźny spadek cen akcji Ubisoft. Star Wars Outlaws porażką finansową?

Star Wars Outlaws zaliczyło rozczarowujący debiut, co zdaniem wielu ekspertów przyczyniło się do pogorszenia notowań Ubisoftu. Mimo że Star Wars Outlaws uzyskało w serwisie Metacritic średnią ocenę na poziomie 76, opinie graczy nie były tak przychylne. Ocena użytkowników wynosi bowiem tylko 4,9, co wskazuje na powszechną niezadowolenie społeczności graczy. W konsekwencji tych wyników, analityk J.P. Morgan obniżył swoją prognozę sprzedaży gry o dwa miliony egzemplarzy. Według nowych szacunków, Ubisoft sprzeda około 5,5 miliona kopii gry do marca 2025 roku.

Star Wars Outlaws - finansowy zawód?

Star Wars Outlaws jest dostępna dla posiadaczy PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC Dane dostarczone przez GfK pokazują jednak, że sprzedaż fizycznych kopii gry w Wielkiej Brytanii była aż o 55% niższa niż w przypadku poprzedniego tytułu z serii Star Wars Jedi: Ocalały. Warto jednak zauważyć, że dane dotyczące sprzedaży cyfrowej nie zostały jeszcze udostępnione, co może mieć wpływ na ostateczny obraz sprzedaży gry. Z drugiej jednak strony, coś już jednak jest na rzeczy, ponieważ Insider Gaming poinformował, że cena akcji Ubisoft Entertainment SA obniżyła się do poziomu 15,50 euro, co jest najniższym wynikiem od 2014 roku.