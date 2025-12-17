Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe, brutalne finishery w Assassin's Creed Shadows. Aktualizacja już dostępna

Patrycja Pietrowska
2025/12/17 09:30
0
0

Ubisoft rozwija Assassin’s Creed Shadows.

Ubisoft ogłosił wydanie nowej, obszernej aktualizacji oznaczonej numerem 1.1.7. Aktualizacja ma zróżnicowane rozmiary w zależności od platformy docelowej. Na konsolach Xbox Series X/S zajmuje 16,64 GB, na PlayStation 5 4,53 GB, a na Nintendo Switch 2 jest to 3,66 GB.

Assassin’s Creed Shadows
Assassin’s Creed Shadows

Assassin’s Creed Shadows otrzymuje dużą aktualizację. Nowe animacje wykończeń i świeża zawartość

W odpowiedzi na opinie graczy, wprowadzono nowe animacje wykończeniowe do walki. Zarówno Naoe, jak i Yasuke zyskali poszerzony wachlarz opcji na stylowe i bardziej brutalne zakończenie starć, co ma nadać walkom więcej kinowego charakteru.

Oprócz zmian estetycznych i mechanicznych, do gry dodano także nową zawartość do eksploracji. Pojawił się Animus Rift zatytułowany „Lost and Found”. Ponadto, w Hubie Animusa udostępniono nowy Projekt nazwany „Defiance”.

Assassin’s Creed Shadows
Assassin’s Creed Shadows

Z punktu widzenia poprawek technicznych, aktualizacja wprowadza liczne usprawnienia i poprawki błędów, zwłaszcza na Nintendo Switch 2. Udoskonalono różne problemy z płynnością gry oraz wyeliminowano błędy, by poprawić stabilność. Rozwiązano także liczne problemy wizualne oraz poprawiono komfort użytkowania ekranu dotykowego.

GramTV przedstawia:

W kwestii wizualnej, poprawiono wygląd niektórych animacji twarzy Naoe lub Yasuke, które wyglądały nienaturalnie podczas scenek przerywnikowych, gdy bohaterowie mieli na głowie założony kaptur. W menu interfejsu użytkownika skorygowano niespójności, a także naprawiono istotne błędy związane z zawartością dodatkową. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ubisoftu.

Na zakończenie przypomnijmy, że Assassin’s Creed Shadows zadebiutowało 20 marca 2025 roku. Produkcja Ubisoftu trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja Assassin's Creed Shadows - wychodząc z cienia….

Źródło:https://www.ubisoft.com/pl-pl/game/assassins-creed/news/7xrzBsElcQq2dubHcOdGz3

Tagi:

News
Ubisoft
aktualizacja
Assassin's Creed
poprawki
nowości
Assassin's Creed Shadows
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112