Nowe, brutalne finishery w Assassin's Creed Shadows. Aktualizacja już dostępna

Ubisoft ogłosił wydanie nowej, obszernej aktualizacji oznaczonej numerem 1.1.7. Aktualizacja ma zróżnicowane rozmiary w zależności od platformy docelowej. Na konsolach Xbox Series X/S zajmuje 16,64 GB, na PlayStation 5 4,53 GB, a na Nintendo Switch 2 jest to 3,66 GB.
Assassin’s Creed Shadows otrzymuje dużą aktualizację. Nowe animacje wykończeń i świeża zawartość
W odpowiedzi na opinie graczy, wprowadzono nowe animacje wykończeniowe do walki. Zarówno Naoe, jak i Yasuke zyskali poszerzony wachlarz opcji na stylowe i bardziej brutalne zakończenie starć, co ma nadać walkom więcej kinowego charakteru.
Oprócz zmian estetycznych i mechanicznych, do gry dodano także nową zawartość do eksploracji. Pojawił się Animus Rift zatytułowany „Lost and Found”. Ponadto, w Hubie Animusa udostępniono nowy Projekt nazwany „Defiance”.
Z punktu widzenia poprawek technicznych, aktualizacja wprowadza liczne usprawnienia i poprawki błędów, zwłaszcza na Nintendo Switch 2. Udoskonalono różne problemy z płynnością gry oraz wyeliminowano błędy, by poprawić stabilność. Rozwiązano także liczne problemy wizualne oraz poprawiono komfort użytkowania ekranu dotykowego.
GramTV przedstawia:
W kwestii wizualnej, poprawiono wygląd niektórych animacji twarzy Naoe lub Yasuke, które wyglądały nienaturalnie podczas scenek przerywnikowych, gdy bohaterowie mieli na głowie założony kaptur. W menu interfejsu użytkownika skorygowano niespójności, a także naprawiono istotne błędy związane z zawartością dodatkową. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ubisoftu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!