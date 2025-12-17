Nowe, brutalne finishery w Assassin's Creed Shadows. Aktualizacja już dostępna

Ubisoft ogłosił wydanie nowej, obszernej aktualizacji oznaczonej numerem 1.1.7. Aktualizacja ma zróżnicowane rozmiary w zależności od platformy docelowej. Na konsolach Xbox Series X/S zajmuje 16,64 GB, na PlayStation 5 4,53 GB, a na Nintendo Switch 2 jest to 3,66 GB.

Assassin’s Creed Shadows otrzymuje dużą aktualizację. Nowe animacje wykończeń i świeża zawartość

W odpowiedzi na opinie graczy, wprowadzono nowe animacje wykończeniowe do walki. Zarówno Naoe, jak i Yasuke zyskali poszerzony wachlarz opcji na stylowe i bardziej brutalne zakończenie starć, co ma nadać walkom więcej kinowego charakteru.