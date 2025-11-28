Ubisoft tłumaczy obecność Kassandry w AC Shadows. Szykuje się większy powrót?

Assassin’s Creed Shadows z zaskakującym nawiązaniem do Odyssey
W najnowszej aktualizacji do Assassin’s Creed Shadows w końcu pojawiły się nawiązania do Isu, czyli pierwszej cywilizacji nazywającej Ziemię swoim domem. Znaleziono również odniesienia do Kassandry. Bohaterka, dzięki swojej nieśmiertelności, pojawiła się już wcześniej w AC Valhalla. Jednak Simon Lemay-Comtois, zastępca dyrektora gry, zasugerował, że jej rola w przyszłości serii może być bardziej znacząca i „bardziej konkretna”. W wywiadzie dla JorRaptor Lemay-Comtois przyznał, że twórcy „naprawdę chcą zobaczyć Kassandrę w tej grze”.
Naprawdę chcemy zobaczyć Kassandrę w tej grze. I tak, na tym etapie jest nieśmiertelna i jak najbardziej mogłaby pojawić się w Japonii, więc zaczęliśmy łączyć fakty. Nie zdradzając szczegółów, stworzyliśmy historię tego, kiedy trafiła do Japonii. Co tam robiła? Najwyraźniej zrobiła znacznie więcej, niż tylko schowała coś w jaskini.
Twórcy zapewniają, że posąg Kassandry w jaskini ma pełne uzasadnienie fabularne, a umieszczenie tej postaci w Japonii nie było jedynie luźnym nawiązaniem typu easter egg. Studio obiecało, że „odrobiło zadanie domowe”. Chociaż szczegóły tej historii mogą zostać ujawnione później, Lemay-Comtois zapewnił, że nie jest to ostatni materiał związany z Isu, który pojawi się w Assassin’s Creed Shadows.
Mamy uzasadnienie, dlaczego figura Kassandry znalazła się w jaskini i została tam przyniesiona przez samą Kassandrę. Być może ujawnimy to w późniejszym czasie. Odrobiliśmy pracę domową – nie wrzuciliśmy Kassandry tam bez powodu. I to nie jest ostatnia zawartość związana z Isu, jaka pojawi się w Assassin’s Creed Shadows.
