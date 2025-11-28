Ubisoft tłumaczy obecność Kassandry w AC Shadows. Szykuje się większy powrót?

Niedawno informowaliśmy o krytykowanym crossoverze Assassin’s Creed Shadows z Attack on Titan. Gracze nie szczędzili ostrych słów wobec kolaboracji określając ją wręcz mianem „abominacji”. Ubisoft tłumaczył też ostatnio, dlaczego wprowadzono nowe mikropłatności do gry. Najnowsze informacje dotyczą natomiast potencjalnego powrotu Kassandry z Assassin’s Creed Odyssey oraz jej dalszej obecności w przyszłych odsłonach serii.

Assassin’s Creed Shadows z zaskakującym nawiązaniem do Odyssey

W najnowszej aktualizacji do Assassin’s Creed Shadows w końcu pojawiły się nawiązania do Isu, czyli pierwszej cywilizacji nazywającej Ziemię swoim domem. Znaleziono również odniesienia do Kassandry. Bohaterka, dzięki swojej nieśmiertelności, pojawiła się już wcześniej w AC Valhalla. Jednak Simon Lemay-Comtois, zastępca dyrektora gry, zasugerował, że jej rola w przyszłości serii może być bardziej znacząca i „bardziej konkretna”. W wywiadzie dla JorRaptor Lemay-Comtois przyznał, że twórcy „naprawdę chcą zobaczyć Kassandrę w tej grze”.