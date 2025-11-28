Zaloguj się lub Zarejestruj

Ubisoft tłumaczy obecność Kassandry w AC Shadows. Szykuje się większy powrót?

Patrycja Pietrowska
2025/11/28 14:30
0
0

Naprawdę chcemy zobaczyć Kassandrę w tej grze”.

Niedawno informowaliśmy o krytykowanym crossoverze Assassin’s Creed Shadows z Attack on Titan. Gracze nie szczędzili ostrych słów wobec kolaboracji określając ją wręcz mianem „abominacji”. Ubisoft tłumaczył też ostatnio, dlaczego wprowadzono nowe mikropłatności do gry. Najnowsze informacje dotyczą natomiast potencjalnego powrotu Kassandry z Assassin’s Creed Odyssey oraz jej dalszej obecności w przyszłych odsłonach serii.

Assassin’s Creed Odyssey
Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Shadows z zaskakującym nawiązaniem do Odyssey

W najnowszej aktualizacji do Assassin’s Creed Shadows w końcu pojawiły się nawiązania do Isu, czyli pierwszej cywilizacji nazywającej Ziemię swoim domem. Znaleziono również odniesienia do Kassandry. Bohaterka, dzięki swojej nieśmiertelności, pojawiła się już wcześniej w AC Valhalla. Jednak Simon Lemay-Comtois, zastępca dyrektora gry, zasugerował, że jej rola w przyszłości serii może być bardziej znacząca i „bardziej konkretna”. W wywiadzie dla JorRaptor Lemay-Comtois przyznał, że twórcy „naprawdę chcą zobaczyć Kassandrę w tej grze”.

Naprawdę chcemy zobaczyć Kassandrę w tej grze. I tak, na tym etapie jest nieśmiertelna i jak najbardziej mogłaby pojawić się w Japonii, więc zaczęliśmy łączyć fakty. Nie zdradzając szczegółów, stworzyliśmy historię tego, kiedy trafiła do Japonii. Co tam robiła? Najwyraźniej zrobiła znacznie więcej, niż tylko schowała coś w jaskini.

Twórcy zapewniają, że posąg Kassandry w jaskini ma pełne uzasadnienie fabularne, a umieszczenie tej postaci w Japonii nie było jedynie luźnym nawiązaniem typu easter egg. Studio obiecało, że „odrobiło zadanie domowe”. Chociaż szczegóły tej historii mogą zostać ujawnione później, Lemay-Comtois zapewnił, że nie jest to ostatni materiał związany z Isu, który pojawi się w Assassin’s Creed Shadows.

Mamy uzasadnienie, dlaczego figura Kassandry znalazła się w jaskini i została tam przyniesiona przez samą Kassandrę. Być może ujawnimy to w późniejszym czasie. Odrobiliśmy pracę domową – nie wrzuciliśmy Kassandry tam bez powodu. I to nie jest ostatnia zawartość związana z Isu, jaka pojawi się w Assassin’s Creed Shadows.

GramTV przedstawia:

Na zakończenie przypomnijmy, że Assassin’s Creed Shadows zadebiutowało 20 marca 2025 roku. Produkcja Ubisoftu trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja Assassin's Creed Shadows - wychodząc z cienia….

Źródło:https://www.thegamer.com/assassins-creed-shadows-more-kassandra-odyssey/

Tagi:

News
Assassin's Creed
Assassin's Creed Shadows
Assassin's Creed: Odyssey
Ubisoft
otwarty świat
gra akcji
gra przygodowa
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112