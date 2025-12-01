BattleBit Remastered wraca po 18 miesiącach ciszy. Testy ujawniły poważne problemy

Po kilkunastu miesiącach milczenia wokół BattleBit Remastered twórcy w końcu przerwali ciszę, zapowiadając duże odświeżenie gry. Produkcja, która swego czasu była porównywana do Battlefield, dawno straciła blask, a długotrwały brak komunikacji tylko pogarszał sytuację. Weekendowe testy Operation Overhaul miały odwrócić ten trend, jednak gracze zamiast cieszyć się nową zawartością – trafili na liczne problemy.

BattleBit Remastered – wyczekiwany powr ót po rekordowej przerwie

Twórcy opublikowali pierwszą zapowiedź Operation Overhaul w czerwcu, poprzedzoną wieloma miesiącami ciszy. Na pełne informacje trzeba było czekać kolejne trzy miesiące, a finalnie minęło aż 18 miesięcy, zanim deweloperzy przedstawili konkretne plany. Testy odbyły się 29 listopada i pozwoliły sprawdzić m.in. nową mapę Mesa, przebudowany arsenał, ulepszone audio, zmienioną oprawę graficzną oraz poprawioną mobilność postaci zarówno na ziemi, jak i w powietrzu.