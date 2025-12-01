Zaloguj się lub Zarejestruj

BattleBit Remastered wraca po 18 miesiącach ciszy. Testy ujawniły poważne problemy

Mikołaj Berlik
2025/12/01 14:20
0
0

Weekendowe testy dużej aktualizacji BattleBit Remastered miały przywrócić grze popularność, lecz gracze trafili na poważne problemy techniczne.

Po kilkunastu miesiącach milczenia wokół BattleBit Remastered twórcy w końcu przerwali ciszę, zapowiadając duże odświeżenie gry. Produkcja, która swego czasu była porównywana do Battlefield, dawno straciła blask, a długotrwały brak komunikacji tylko pogarszał sytuację. Weekendowe testy Operation Overhaul miały odwrócić ten trend, jednak gracze zamiast cieszyć się nową zawartością – trafili na liczne problemy.

BattleBit Remastered

BattleBit Remastered – wyczekiwany powrót po rekordowej przerwie

Twórcy opublikowali pierwszą zapowiedź Operation Overhaul w czerwcu, poprzedzoną wieloma miesiącami ciszy. Na pełne informacje trzeba było czekać kolejne trzy miesiące, a finalnie minęło aż 18 miesięcy, zanim deweloperzy przedstawili konkretne plany. Testy odbyły się 29 listopada i pozwoliły sprawdzić m.in. nową mapę Mesa, przebudowany arsenał, ulepszone audio, zmienioną oprawę graficzną oraz poprawioną mobilność postaci zarówno na ziemi, jak i w powietrzu.

Zainteresowanie przerosło oczekiwania zespołu w szczytowym momencie do gry zalogowało się ponad sześć tysięcy osób jednocześnie. Dane z Steam potwierdziły, że społeczność wciąż czekała na ruch twórców, nawet po tak długiej przerwie.

GramTV przedstawia:

Choć nowości przyciągnęły uwagę, w praktyce gracze najczęściej natrafiali na poważny problem z wyciekiem pamięci. Wydajność malała z każdą minutą rozgrywki, a dyskusje na platformie Valve pełne są relacji o mocnych spadkach płynności. Część społeczności chwaliła nowe sterowanie, przeprojektowany interfejs czy estetykę mapy Mesa, lecz dominowało poczucie rozczarowania tym, że najpoważniejsza aktualizacja od miesięcy trafiła w takim stanie.

Twórcy zapowiedzieli dalsze testy Operation Overhaul, ale nie podali jeszcze konkretnej daty. Jeśli poprawki techniczne zostaną wprowadzone, kolejna tura może okazać się kluczowa dla przyszłości projektu.

Tagi:

News
aktualizacja gry
aktualizacja
PC
multiplayer
strzelanka
gra akcji
BattleBit Remastered
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112