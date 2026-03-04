Assassin’s Creed Hexe najmroczniejszą odsłoną serii. AC Invictus ze szczegółami

Ubisoft ujawnił szczegóły kolejnych odsłon serii Assassin’s Creed.

Nowe kierownictwo serii na czele z Jeanem Guesdonem ujawniło nowy kierunek serii dla Assassin’s Creed. Nie tylko zapowiedziano remake Assassin’s Creed 4: Black Flag, ale również ujawniono kolejne informacje o następnych pełnoprawnych grach z serii. Assassin’s Creed Hexe i Invictus z nowymi szczegółami Ubisoft wciąż ujawnił niewiele na temat Assassin’s Creed Hexe. Dotychczas pokazano jedynie krótki zwiastun sugerujący, że akcja gry rozegra się w XVII wieku, w okresie panowania Świętego Cesarstwa Rzymskiego, kiedy Europę ogarnęła fala procesów i polowań na czarownice. Za projekt odpowiada właśnie Jean Guesdon, który zdradził, że studio chce zaproponować graczom zupełnie inny klimat niż w poprzednich częściach.

Gracze mogą spodziewać się wyjątkowego, znacznie mroczniejszego doświadczenia narracyjnego w świecie Assassin’s Creed, osadzonego w przełomowym momencie historii. Twórca podkreśla jednak, że projekt wciąż znajduje się na etapie intensywnego rozwoju i przez pewien czas Ubisoft pozostanie raczej powściągliwy w kwestii nowych materiałów: Poświęcamy czas, aby zrealizować ambitną wizję tego projektu. Oznacza to, że jeszcze przez jakiś czas będziemy milczeć na temat szczegółów, ale z ogromną radością obserwujemy entuzjazm społeczności i nie możemy się doczekać, aż pokażemy więcej. Drugim ważnym projektem jest Assassin’s Creed Invictus, czyli produkcja nastawiona na rozgrywkę wieloosobową PvP. Za jej powstanie odpowiada zespół Ubisoft Montreal, w którym pracują weterani odpowiedzialni wcześniej za rozwój For Honor. Guesdon zapowiada, że będzie to nowe podejście do trybu wieloosobowego w ramach serii, choć jednocześnie zaznacza, że nie wszystkie plotki krążące w internecie są zgodne z rzeczywistością. Według nieoficjalnych informacji gra miała przypominać imprezowe produkcje pokroju Fall Guys, jednak Ubisoft nie potwierdził tych doniesień. Zespół jest niezwykle zaangażowany w to, co tworzy, a ich praca odzwierciedla nasz szerszy cel, którym jest oferowanie bardzo różnorodnych doświadczeń w ramach uniwersum Assassin’s Creed.

Firma planuje również wcześniej zaangażować społeczność w rozwój gry, co najprawdopodobniej oznacza organizację testów dla graczy. Wczytywanie ramki mediów. Ubisoft przypomniał również o Assassin’s Creed Shadows, które zadebiutowało 20 marca ubiegłego roku. Zbliżająca się pierwsza rocznica premiery oznacza dla gry przejście do ostatniego etapu oficjalnego wsparcia. Twórcy zapowiadają jeszcze kilka niespodzianek, jednak aktualizacje będą pojawiać się rzadziej i będą miały mniejszą skalę. Jednocześnie zespoły deweloperskie coraz mocniej skupiają się na kolejnych projektach w uniwersum. Ubisoft potwierdził także, że w produkcji znajduje się kilka innych projektów z uniwersum Assassin’s Creed. Jednym z nich jest mobilne Assassin’s Creed Jade, którego akcja rozgrywa się w starożytnych Chinach. Firma zdradziła również, że rozważa ponowne wprowadzenie trybu kooperacji w przyszłych odsłonach serii. Ubisoft przyznaje, że jeden z wcześniejszych projektów został porzucony, ale zdobyte przy nim doświadczenia mają pomóc w stworzeniu lepszego systemu współpracy w kolejnych grach.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.