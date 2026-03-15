Denuvo złamane! Piraci 1:0 DRM

Teraz jednak okazuje się, że również Denuvo da się złamać. Co więcej, piraci dokonali tego w przypadku Doom: The Dark Ages, czyli gry wydanej zaledwie 10 miesięcy temu. Wcześniej, gdy już do pokonania zabezpieczeń doszło, to albo dopiero po dłuższym czasie, albo w przypadku mniej nośnych gier. Złamanie Dooma to więc spory przełom w pirackim świecie, ale jednocześnie znak ostrzegawczy dla deweloperów. Obecność oprogramowania antypirackiego, które może i nie chroni, ale za to uprzykrza życie uczciwym graczom, to z pewnością rzecz, której wydawcy będą chciały uniknąć. Pytanie tylko, co teraz?

Szczególnie, że piraci nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. – Następny ruch może was zaskoczyć – zapewnił cracker o pseudonimie voices38 na łamach Reddita. Plotkuje się, że po spiraceniu FPS-a od id Software kolejnym celem oszustów miałby być wydany zaledwie kilka tygodni temu Resident Evil Requiem. Biorąc pod uwagę ogromny postęp związany ze złamaniem Dooma nie można wykluczyć, że już niedługo złamany zostanie tytuł wydany jeszcze w tym roku. Dla samego Denuvo to więc ogromne wyzwanie, bo teraz firma musi zaktualizować swoje systemy zabezpieczeń i wymyślić nowy sposób, który powstrzyma tych, którzy wolą kraść niż płacić.