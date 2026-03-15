Denuvo złamane! Piraci 1:0 DRM

Maciej Petryszyn
2026/03/15 11:40
Walka z piractwem trwa od dekad. Jednak za każdym razem, gdy wydawało się, że znaleziono wreszcie skuteczne rozwiązanie, fani “alternatywnego dostępu” znajdowali jakieś rozwiązanie.

Zmień ten stan rzeczy miało dopiero Denuvo. I przez pewien czas się udało, ale to też już prawdopodobnie przeszłość.

Doom: The Dark Ages
Denuvo złamane, Doom został spiracony

Denuvo to rzecz niezwykle kontrowersyjna. Z jednej strony od około 2 lat piratom nie udało się szybko i efektywnie złamać żadnego dużego tytułu AAA, który byłby zabezpieczony właśnie za pomocą tego DRM-u. Z drugiej zaś niosło to też pewne konsekwencje dla graczy. Wielokrotnie donoszono bowiem, że gry wspierające Denuvo borykały się z widocznymi spadkami liczby klatek na sekundę, a także nadmiernie obciążały proces. Dlatego też niektórzy, jak np. Capcom, usuwali to zabezpieczenie ze swoich gier. Inni zaś, jak np. twórcy Crimson Desert, obecność tego DRM-u ogłaszali dopiero na ostatnią chwilę, by jak najbardziej opóźnić wybuch niezadowolenia społeczności.

Teraz jednak okazuje się, że również Denuvo da się złamać. Co więcej, piraci dokonali tego w przypadku Doom: The Dark Ages, czyli gry wydanej zaledwie 10 miesięcy temu. Wcześniej, gdy już do pokonania zabezpieczeń doszło, to albo dopiero po dłuższym czasie, albo w przypadku mniej nośnych gier. Złamanie Dooma to więc spory przełom w pirackim świecie, ale jednocześnie znak ostrzegawczy dla deweloperów. Obecność oprogramowania antypirackiego, które może i nie chroni, ale za to uprzykrza życie uczciwym graczom, to z pewnością rzecz, której wydawcy będą chciały uniknąć. Pytanie tylko, co teraz?

Szczególnie, że piraci nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. – Następny ruch może was zaskoczyć – zapewnił cracker o pseudonimie voices38 na łamach Reddita. Plotkuje się, że po spiraceniu FPS-a od id Software kolejnym celem oszustów miałby być wydany zaledwie kilka tygodni temu Resident Evil Requiem. Biorąc pod uwagę ogromny postęp związany ze złamaniem Dooma nie można wykluczyć, że już niedługo złamany zostanie tytuł wydany jeszcze w tym roku. Dla samego Denuvo to więc ogromne wyzwanie, bo teraz firma musi zaktualizować swoje systemy zabezpieczeń i wymyślić nowy sposób, który powstrzyma tych, którzy wolą kraść niż płacić.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 12:28

Denuvo opłacasz co roku czy co miesiąc. Przecieki mówią różnie. Pewnie jest kilka modeli. Gry zabezpieczone tym sprzedają się lepiej wg twórców. Zysk z tej sprzedaży przewyższa koszt tego czegoś. 

W momencie, kiedy Denuvo jest złamane, nie ma sensu tego dalej trzymać. A czasem sprzedaż maleje na tyle, że już się zwyczajnie nie opłaca płacić abonament za tytuł. Wtedy po prostu zabezpieczenie jest usuwane. 

Dodatkowo, co jak co, ale Doom Dark Ages jest tak kiepski, wg mnie, że naprawdę nikt nic nie stracił. 

ZubenPL
Gramowicz
Dzisiaj 11:44

10 miesięcy xD by drm przestał być opłacalny musieli by łamać w tydzień od premiery. 




