Niespodziewany renesans The Division 2. Rekordowa liczba graczy

I to wejść w naprawdę licznym gronie. Dowód? Zaledwie kilka minut od momentu napisania tego tekstu The Division 2 osiągnęło rekord, jeżeli chodzi o liczbę osób jednocześnie będących w grze. Mowa tutaj o wyniku 21 598 graczy, co oznacza, że udało się poprawić dotychczasowy najwyższy wynik o prawie 50%. Co istotne, nie jest to tylko jednorazowy skok, bo od momentu ogłoszenia mapy drogowej na nadchodzące miesiące ruch na serwerach zdecydowanie się wzmógł. Od tygodnia każdego dnia w produkcję bawi się średnio kilkanaście tysięcy osób. I mowa tutaj tylko o Steamie, a przecież tytuł znajdziemy też na Ubisoft Connect.

Przypomnijmy, że na początku miesiąca Ubisoft zapowiedział do The Division 2 ogrom nowości. Mowa tutaj nawet o graficznym odświeżeniu, w ramach którego poprawiono oświetlenie, odbicia czy tekstury. Nadchodzi też nowe DLC, które tym razem zabierze graczy do Central Parku. Przy tym twórcy zamierzają wprowadzić crossplay, by umożliwić wspólną zabawę osobom posiadającym różne platformy. Inne warte wspomnienia rzeczy to m.in. tajne zadania czy też nowości w trybie Survivors. Więcej na ten temat przeczytacie pod tym adresem.