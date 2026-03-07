Niespodziewany renesans The Division 2. Rekordowa liczba graczy

A jednak! To wystarczyło, by gracze przypomnieli sobie o 7-letniej produkcji.
The Division 2 z rekordową popularnością na Steamie
Jeszcze do niedawna zainteresowanie Tom Clancy’s The Division 2 na Steamie było umiarkowane. Przez ostatnie kilka miesięcy średnio na serwerze przebywało jednocześnie co najwyżej 5-7 tysięcy osób. Z kolei rekordowe 14 858 graczy w tym samym czasie to wynik pochodzący jeszcze z maja 2023 roku. Trudno powiedzieć, by akurat na platformie Valve społeczność jakoś szczególnie interesowała się drugą odsłoną taktycznej serii od Ubisoftu. Dopiero teraz wszystko się zmieniło. Okazuje się, że działania francuskiej firmy były skuteczne, a ludzie faktycznie ponownie zapragnęli wejść na serwery.
