Niespodziewany renesans The Division 2. Rekordowa liczba graczy

Maciej Petryszyn
2026/03/07 20:00
Niedawno przy okazji 10-lecia pierwszego The Division Ubisoft opublikował mapę drogową części drugiej. Niby nic takiego, prawda?

A jednak! To wystarczyło, by gracze przypomnieli sobie o 7-letniej produkcji.

Tom Clancy’s The Division 2
Tom Clancy’s The Division 2

The Division 2 z rekordową popularnością na Steamie

Jeszcze do niedawna zainteresowanie Tom Clancy’s The Division 2 na Steamie było umiarkowane. Przez ostatnie kilka miesięcy średnio na serwerze przebywało jednocześnie co najwyżej 5-7 tysięcy osób. Z kolei rekordowe 14 858 graczy w tym samym czasie to wynik pochodzący jeszcze z maja 2023 roku. Trudno powiedzieć, by akurat na platformie Valve społeczność jakoś szczególnie interesowała się drugą odsłoną taktycznej serii od Ubisoftu. Dopiero teraz wszystko się zmieniło. Okazuje się, że działania francuskiej firmy były skuteczne, a ludzie faktycznie ponownie zapragnęli wejść na serwery.

I to wejść w naprawdę licznym gronie. Dowód? Zaledwie kilka minut od momentu napisania tego tekstu The Division 2 osiągnęło rekord, jeżeli chodzi o liczbę osób jednocześnie będących w grze. Mowa tutaj o wyniku 21 598 graczy, co oznacza, że udało się poprawić dotychczasowy najwyższy wynik o prawie 50%. Co istotne, nie jest to tylko jednorazowy skok, bo od momentu ogłoszenia mapy drogowej na nadchodzące miesiące ruch na serwerach zdecydowanie się wzmógł. Od tygodnia każdego dnia w produkcję bawi się średnio kilkanaście tysięcy osób. I mowa tutaj tylko o Steamie, a przecież tytuł znajdziemy też na Ubisoft Connect.

The Division 2 z rekordową popularnością na Steamie, Niespodziewany renesans The Division 2. Rekordowa liczba graczy

Przypomnijmy, że na początku miesiąca Ubisoft zapowiedział do The Division 2 ogrom nowości. Mowa tutaj nawet o graficznym odświeżeniu, w ramach którego poprawiono oświetlenie, odbicia czy tekstury. Nadchodzi też nowe DLC, które tym razem zabierze graczy do Central Parku. Przy tym twórcy zamierzają wprowadzić crossplay, by umożliwić wspólną zabawę osobom posiadającym różne platformy. Inne warte wspomnienia rzeczy to m.in. tajne zadania czy też nowości w trybie Survivors. Więcej na ten temat przeczytacie pod tym adresem.

Źródło:https://insider-gaming.com/the-division-2-player-count-soar-after-roadmap/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

