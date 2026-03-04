Assassin's Creed Black Flag Remake na oficjalnym materiale. Ubisoft zapowiada grę

Ubisoft podzielił się nowymi informacjami dotyczącymi przyszłości serii Assassin’s Creed. Aktualizacja została opublikowana po niedawnym powołaniu nowego zespołu kierowniczego odpowiedzialnego za rozwój marki. Jedną z kluczowych osób w strukturze jest Jean Guesdon, czyli wieloletni twórca związany z cyklem oraz reżyser kreatywny między innymi Assassin’s Creed IV: Black Flag i Assassin’s Creed Origins, który objął stanowisko głównego kierownika serii.

Assassin’s Creed Black Flag: Resynced oficjalnie zapowiedziane przez Ubisoft

W nowym komunikacie Ubisoft przedstawił ogólny obraz planów dla marki. Największą zapowiedzią było oficjalnie ujawnienie Assassin's Creed Black Flag Remake, znane jako Assassin’s Creed Black Flag: Resynced. Chociaż podczas transmisji Jean Guesdon nie ogłosił wprost remake’u, lecz jego wypowiedź została odebrana przez fanów jako wyraźna wskazówka.