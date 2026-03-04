Assassin's Creed Black Flag Remake na oficjalnym materiale. Ubisoft zapowiada grę

Assassin’s Creed Black Flag: Resynced oficjalnie zapowiedziane przez Ubisoft
W nowym komunikacie Ubisoft przedstawił ogólny obraz planów dla marki. Największą zapowiedzią było oficjalnie ujawnienie Assassin's Creed Black Flag Remake, znane jako Assassin’s Creed Black Flag: Resynced. Chociaż podczas transmisji Jean Guesdon nie ogłosił wprost remake’u, lecz jego wypowiedź została odebrana przez fanów jako wyraźna wskazówka.
Spekulacje dotyczące Assassin’s Creed nie są niczym nowym, ale warto przypomnieć jedno zdanie. Nic nie jest prawdą. Wszystko jest dozwolone.
No dobrze, z jednym wyjątkiem. W tym przypadku niektóre szepty mają w sobie trochę więcej wiatru w żaglach. Skierujcie swoje lunety na horyzont.
Niedługo później Ubisoft zaprezentował oficjalną grafikę, na której możemy zobaczyć Edwarda Kenwaya na pirackim statku. Firma zaprezentowała także odświeżone logo gry.
Na koniec Ubisoft poinformował również o drobniejszej, lecz długo wyczekiwanej zmianie dotyczącej starszej części cyklu. Assassin’s Creed Unity, którego akcja rozgrywa się podczas rewolucji francuskiej, otrzyma aktualizację pozwalającą uruchomić grę w 60 klatkach na sekundę na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Patch zostanie udostępniony już jutro.
Dodatkowo wybrane odsłony serii Assassin’s Creed będą dostępne bezpłatnie przez ograniczony czas w ramach wydarzenia Xbox Free Play Days, dzięki czemu gracze korzystający z konsol Microsoftu będą mogli sprawdzić kilka tytułów z popularnej marki bez ponoszenia kosztów.
