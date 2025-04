Ubisoft odpowiada na zamknięcie serwerów The Crew. Firma uważa, że gracze nie mogą narzekać

Niemal rok temu Ubisoft oficjalnie wyłączył serwery pierwszej części The Crew, a jakby tego było mało, usunął grę z kont graczy. Fani byli zdenerwowaniem działaniem francuskiego dewelopera i powstała nawet akcja, mająca na celu uratowanie cyfrowych gier przed ich całkowitą śmiercią poprzez wprowadzenie unijnej dyrektywy. Mimo to część graczy postanowiło nie czekać na rządowe regulacje i jeszcze w listopadzie ubiegłego roku pozwali Ubisoft w związku z domniemanym podwójnym oszustem dotyczącym wyłączenia serwerów The Crew. Sprawa wciąż znajduje się w toku, ale przedstawiciele studia po raz pierwszy odnieśli się do całej sprawy.

The Crew – prawnicy Ubisoftu skomentowali sprawę pozwu dotyczącego wyłączonych serwerów gry

Ubisoft złożył wniosek o oddalenie sprawy. Prawnicy firmy argumentowali, jak wynika z dokumentów, które trafiły do sieci, że gracze nie mają żadnych podstaw, aby sądzić, że kupując grę, nabywają „nieograniczone prawa własności”. Według nich Ubisoft od samego początku jasno komunikował, że zakup The Crew wiąże się jedynie z nabyciem ograniczonej licencji dostępu i zawsze istniało ryzyko, że serwery gry zostaną wyłączone. Prawnik dodał, że osoby, które kupiły The Crew nie mogą teraz narzekać, że zostali w jakiś sposób oszukani, gdyż odnieśli z zawartej umowy korzyść.