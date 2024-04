Ubisoft usunął The Crew z kont graczy. Nie ma serwerów, to nie ma też gry

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku Ubisoft potwierdził, że 13 marca 2024 roku zamknie serwery pierwszej części The Crew. Tytuł miał odejść w zapomniane po dziesięciu latach od premiery, a fani produkcji zachęcani byli do przejścia na którąś z dwóch nowszych części serii. Nikt jednak nie mógł spodziewać się, że Ubisoft nie tylko odłączy serwery, ale również usunie The Crew z kont graczy. Jeżeli więc mieliście na swoim koncie Ubisoft Connect pierwszą część wyścigowej serii, to właśnie utraciliście do niej dostęp.

The Crew usunięte z kont graczy na Ubisoft Connect

Francuski wydawca postanowił usunąć z kont graczy licencję na The Crew, nie powiadamiając ich o tym. Na karcie gry nie znajdziemy przycisku odpowiedzialnego za zainstalowanie gry. Zamiast tego pojawia się komunikat „Nie masz już dostępu do tej gry. Może to dobry moment, aby zajrzeć do sklepu i kontynuować przygodę?”. W ten mało subtelny sposób Ubisoft zachęca graczy do zagrania w The Crew 2, które oferuje ten sam teren i aktywności, co pierwsza część serii, lub w ubiegłoroczną odsłonę The Crew Motorfest.