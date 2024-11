Gracze pozwali Ubisoft. Konsumenci poczuli się wprowadzeni w błąd na dwa sposoby

Wyobraź sobie, że kupujesz maszynę do pinballa, a po latach wchodzisz do swojej jaskini, aby zagrać, tylko po to, by odkryć, że brakuje wszystkich łopatek, pinball i bumpery zniknęły, a monitor, który dumnie wyświetlał twój niepodważalny, wysoki wynik, został usunięty. Okazuje się, że producent pinballa postanowił wejść do twojego domu, wypatroszyć wnętrze maszyny do pinballa i odebrać ci możliwość grania w grę, którą kupiłeś i myślałeś, że posiadasz. – cytuje treść pozwu serwis Polygon.

Po pierwsze, gracze mieli być wprowadzeni w błąd poprzez sugestie, że kupują grę, gdy w rzeczywistości otrzymywali po prostu licencję na dostęp do The Crew, nawet posiadając fizyczny dysk. Druga kwestia dotyczy natomiast „fałszywego przedstawienia” przez Ubisoft faktu, że pliki gry miały znajdować się na fizycznych nośnikach lub w formie cyfrowej.

Gracze kupili The Crew na płytach w 2018 i 2020 roku, a według pozwu nie zrobiliby tego, wiedząc, że serwery mogą zostać wyłączone, co uczyniłoby grę całkowicie niegrywalną nawet offline. Pozew odnosi się zatem do decyzji Ubisoftu o zamknięciu serwerów bez zapewnienia wersji offline i podaje przykłady gier, które to umożliwiły: Assassin’s Creed 2 czy Assassin’s Creed 3. Firma zapowiedziała dodanie takiego trybu w przyszłych grach serii The Crew, ale gracze uważają, że nie rozwiązuje to problemu z pierwszą odsłoną.

Oskarżyciele wnoszą, by sąd zatwierdził ich pozew jako zbiorowy, umożliwiając przyłączenie się do niego innym graczom The Crew. Żądają też odszkodowań pieniężnych dla osób poszkodowanych.

W momencie pisania tego tekstu Polygon zaznaczył, że Ubisoft odmówił komentarza.