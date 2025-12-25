Marc Marquez nie ma "magii” Valentino Rossiego. Były zawodnik MotoGP o dwójce wybitnych zawodników

Andrea Iannone stwierdził, że Hiszpan pomimo ogromnego talentu, nie dorównuje pod względem “magii” takim postaciom jak Valentino Rossi. Iannone, który startował w MotoGP w latach 2013-2019, zaznaczył, że umiejętności Marqueza nie podlegają dyskusji, ale brakuje mu tego czegoś, co sprawiłoby, że dałby się lubić i ponieść za sobą tłumy.

Czy Marquezowi brakuje magii?

Znany z porywczego stylu jazdy, Iannone rywalizował z Marquezem już w czasach Moto2, a ich pojedynki na torze należały do najbardziej zaciętych w tej klasie. W rozmowie z GPOne Włoch został zapytany o swoją opinię na temat dawnego rywala: