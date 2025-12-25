Marc Marquez nie ma "magii” Valentino Rossiego. Były zawodnik MotoGP o dwójce wybitnych zawodników

Były zawodnik MotoGP Andrea Iannone, krytycznie ocenił pozycję Marca Marqueza w historii królewskiej klasy.
Andrea Iannone stwierdził, że Hiszpan pomimo ogromnego talentu, nie dorównuje pod względem “magii” takim postaciom jak Valentino Rossi. Iannone, który startował w MotoGP w latach 2013-2019, zaznaczył, że umiejętności Marqueza nie podlegają dyskusji, ale brakuje mu tego czegoś, co sprawiłoby, że dałby się lubić i ponieść za sobą tłumy.
Czy Marquezowi brakuje magii?
Znany z porywczego stylu jazdy, Iannone rywalizował z Marquezem już w czasach Moto2, a ich pojedynki na torze należały do najbardziej zaciętych w tej klasie. W rozmowie z GPOne Włoch został zapytany o swoją opinię na temat dawnego rywala:
Nikt nie wątpi w jego talent ani w to, że jest szybki. Ale nie jest moim faworytem, bo wolę takich zawodników jak Kevin Schwantz czy Marco Lucchinelli, jeźdźców, którzy mają magię, postawę i charyzmę, a nie tylko umiejętności jazdy. Myślę też oczywiście o Valentino Rossim. Marc nie wywołuje we mnie tych samych emocji.
Iannone wyraźnie opowiedział się po stronie Rossiego podczas głośnego konfliktu pomiędzy nim, a Marquezem pod koniec sezonu 2015. Zapytany o kontrowersyjne zakończenie tamtych mistrzostw, nie krył krytyki:
To, co się wtedy wydarzyło, zaszkodziło jego reputacji [Marqueza] i nie było dobre dla sportu. Marc miał taki zwyczaj, podjeżdżał bardzo blisko rywala i potrafił go wyeliminować z wyścigu. To wielki mistrz, doznał kontuzji i zrobił wszystko, co możliwe, aby wrócić.
Andrea Iannone zaliczył swój ostatni występ w MotoGP podczas Grand Prix Malezji 2024, gdy zespół VR46 wystawił go w zastępstwie kontuzjowanego Fabio Di Giannantonio. Po zakończeniu okresu zawieszenia Włoch dołączył w 2024 roku do zespołu GoEleven Ducati w mistrzostwach World Superbike. Udało mu się odnieść jedno zwycięstwo w wyścigu, jednak w kolejnym sezonie nie powtórzył tego sukcesu, kończąc zaledwie z trzema miejscami na podium. Iannone figuruje już na liście zgłoszeń do sezonu World Superbike 2026, w którym ma startować pod szyldem zespołu Cainam Racing Team.
