The Crew wraca do żywych. Fani tworzą własny projekt, który już teraz umożliwia swobodną jazdę po mapie

W połowie kwietnia bieżącego roku Ubisoft wyłączył serwery pierwszej części The Crew. Problemem okazało się nie tylko wyjęcie wtyczki i uniemożliwienie graczom dalszej zabawy, ale nawet pozbawienie możliwości ponownego zainstalowania gry. Francuski deweloper odebrał graczom dostęp do The Crew na ich kontach w usłudze Ubisoft Connect. To zirytowało niektóre osoby, które obawiają się, że ta praktyka może być częściej stosowana, nie tylko przez to studio, ale również inne firmy. Grupa fanów postanowiła temu przeciwdziałać i pracują nad własnym projektem, który ma przywrócić The Crew do życia.

The Crew – gracze tworzą modyfikację z rozgrywką offline

Ubiosft nie umożliwił rozgrywki offline w The Crew, dlatego po wyłączeniu serwerów produkcja stała się niegrywalna. Fani od kilku tygodni tworzą modyfikację, która uzupełni te braki w grze i umożliwi graczom na zabawę nawet bez połączenia z internetem. Projekt zatytułowany The Crew Unlimited właśnie osiągnął kolejny kamień milowy i już teraz zapewnia graczom możliwość swobodnej jazdy po całej mapie.