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Wielki budżet, słabe otwarcie. Aktorska Vaiana zalicza jeden z najsłabszych debiutów Disneya

Radosław Krajewski
2026/07/12 17:20
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Wytwórnia nie na to liczyła.

Aktorska wersja Vaiany zajęła pierwsze miejsce w amerykańskim box office, ale Disney nie ma powodów do świętowania. Film rozpoczął kinową przygodę znacznie poniżej oczekiwań, a jego ogromny budżet sprawia, że produkcja może przynieść wytwórni dotkliwe straty finansowe.

Vaiana
Vaiana

Vaiana – kiepskie otwarcie nowego filmu Disneya w kianch

Nowa Vaiana zebrała podczas pierwszego weekendu 43 miliony dolarów w Ameryce. Wynik wystarczył do objęcia prowadzenia w zestawieniu najpopularniejszych filmów, jednak trudno uznać go za sukces. Szczególnie że produkcja aktorskiego widowiska miała pochłonąć aż 250 milionów dolarów, bez uwzględnienia kosztów promocji.

Sytuacji nie poprawiają wpływy z pozostałych rynków. Poza Ameryką film zarobił tylko 52 miliony dolarów, co przełożyło się na globalne otwarcie wynoszące 95 milionów dolarów. Disney zakładał wcześniej, że produkcja rozpocznie wyświetlanie z kwotą od 60 do 65 milionów dolarów na rynku krajowym oraz około 140 milionami dolarów na całym świecie.

Disney zapoczątkował fenomen aktorskich wersji swoich filmów animowanych i odniósł dzięki nim niezwykłe sukcesy. To otwarcie nie jest jednak nawet bliskie wynikom wcześniejszych remake’ów wytwórni. Słaby start sprawił, że Vaiana znalazła się niebezpiecznie blisko wyniku Śnieżki z 2025 roku. Tamta produkcja rozpoczęła wyświetlanie od 42 milionów dolarów, a następnie zakończyła kinową dystrybucję z kwotą 87 milionów dolarów w Ameryce i 205 milionów dolarów na całym świecie. Jej budżet również wynosił około 250 milionów dolarów.

Gdyby nowa Vaiana zanotowała podobny przebieg dystrybucji, Disney mógłby stracić na jej obecności w kinach około 100 milionów dolarów. Obecnie są to jedynie prognozy, ale skala budżetu oznacza, że film potrzebuje wyjątkowo wysokich wpływów, aby pokryć koszty produkcji i marketingu.

GramTV przedstawia:

W przeszłości strategia tworzenia aktorskich wersji animowanych przebojów przynosiła Disneyowi ogromne zyski. Lilo i Stich z 2025 roku, Król Lew i Aladyn z 2019 roku oraz Piękna i Bestia z 2017 roku rozpoczynały wyświetlanie w Ameryce od wyników przekraczających 100 milionów dolarów. Każdy z tych filmów zarobił później ponad miliard dolarów na całym świecie.

Wspomniane produkcje opierały się jednak na animacjach z lat dziewięćdziesiątych oraz początku XXI wieku. W przypadku Vaiany odstęp między oryginałem a aktorskim remakiem wyniósł zaledwie dekadę. Widzowie wciąż mają również łatwy dostęp do animacji z 2016 roku w serwisie Disney+.

Dodatkowym problemem może być niewielka odległość od premiery Vaiany 2. Animowana kontynuacja trafiła do kin pod koniec 2024 roku i okazała się ogromnym sukcesem, zarabiając na świecie ponad miliard dolarów. Produkcja była początkowo przygotowywana jako serial, ale Disney zdecydował się przekształcić ją w film kinowy. W rezultacie premierę aktorskiej wersji przesunięto o rok, aby oddzielić oba widowiska.

Aktorską Vaianę wyreżyserował Thomas Kail, znany między innymi z pracy nad musicalem Hamilton. W tytułową bohaterkę wcieliła się Catherine Laga’aia, natomiast Dwayne Johnson ponownie wystąpił jako półbóg Maui.

Źródło:https://variety.com/2026/film/box-office/moana-box-office-opening-weekend-weakest-disney-live-action-remake-1236808979/

Tagi:

Popkultura
film
kino
wyniki finansowe
Disney
remake
Vaiana
Moana
box office
live-action
aktorska wersja
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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