Nowy Kapitan Bomba już do obejrzenia. Odcinek wzbudza ogromne kontrowersje

Ale i tak podoba się fanom.

Po trzynastu latach przerwy w sieci zadebiutował nowy odcinek Kapitana Bomby. Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami zadebiutowała produkcja zatytułowana „Wielki powrót”, która jednak nie jest klasyczną kontynuacją przygód załogi Gwiezdnej Floty, a okoliczności jej powstania pozostają wyjątkowo niejasne. Kapitan Bomba – nowy odcinek trafił do sieci i szybko zaczął wzbudzać kontrowersje Nowy odcinek wzbudził jednak sporo kontrowersji jeszcze przed premierą. Bartosz Walaszek oraz związane z nim SPInka Film Studio mieli bowiem informować, że nie mają nic wspólnego z kanałem publikującym materiał ani z przygotowywaną produkcją.

Sprawa stała się jeszcze bardziej zagadkowa po premierze. W opisie odcinka na YouTube jako reżyser oraz scenarzysta nowego odcinka wymieniony został właśnie Bartosz Walaszek, a CDA S.A. właścicielem praw do marki. Pozostaje to w sprzeczności z wcześniejszym stanowiskiem twórcy i studia, które odcinały się od zapowiadanego powrotu oraz określały informacje sugerujące ich udział jako nieprawdziwe. Obecnie Walaszek nie odniósł się do tych nieścisłości, ani też nie promuje nowego odcinka Kapitana Bomby w swoich mediach społecznościowych. Sam „Wielki powrót” również może zaskoczyć widzów oczekujących pełnoprawnej kontynuacji serialu. Kapitan Tytus Bomba oraz jego towarzysze pojawiają się dopiero w ostatniej scenie odcinka. Wcześniej produkcja koncentruje się na zupełnie innej historii, która ostatecznie okazuje się snem głównego bohatera.

GramTV przedstawia:

Taki zabieg pozwolił formalnie przywrócić Kapitana Bombę na ekran, choć jego udział w nowym materiale jest mocno ograniczony. Odcinek sprawia więc wrażenie historii przygotowanej przede wszystkim po to, aby wykorzystać markę i dopiero w finale przypomnieć widzom najbardziej rozpoznawalnych bohaterów serii. Plus jednak taki, że wcześniej widzowie mogą zobaczyć powrót innych lubianych bohaterów, w tym Porucznika Kaburę. Obecnie nie wiadomo, czy „Wielki powrót” jest jednorazowym materiałem, czy też początkiem kolejnych produkcji osadzonych w świecie Kapitana Bomby. Zakończenie może jednak dawać fanom pewien promyk nadziei, że nie jest to jeszcze koniec przygód Tytusa Bomby. Oryginalny Kapitan Bomba zakończył regularną emisję trzynaście lat temu. W kolejnych latach na kanale serialu publikowano przede wszystkim archiwalne epizody, kompilacje oraz materiały związane z Porucznikiem Kaburą. Prawa do marki zostały natomiast przejęte w 2020 roku przez spółkę CDA, podczas gdy Walaszek rozwijał inne produkcje, w tym Blok Ekipę.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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