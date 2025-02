Ubisoft notuje większe straty z każdym rokiem. Firma zapewnia o sporym zainteresowaniu Assassin’s Creed: Shadows przed premierą

Podobnie do Sony, Ubisoft również opublikował raport finansowy za trzeci kwartał roku fiskalnego 2024-2025, czyli od 1 października do 31 grudnia 2024 roku. Powtórzyła się sytuacja z wcześniejszych okresów - firma zanotowała kolejny duży spadek. Jak już wiemy, największą nadzieją na poprawę tej sytuacji jest nadchodząca premiera Assassin’s Creed: Shadows, o którym również powiedziano kilka słów.

Ubisoft - raport finansowy i wpływ Assassin’s Creed: Shadows na przyszłość firmy

Według informacji podanych w sprawozdaniu przychód Ubisoftu w trzecim kwartale roku fiskalnego 2024-2025 wyniósł 318,1 miliona euro. Jest to spadek w wysokości prawie 48 procent w porównaniu z tym samym okresem w roku 2023-2024, gdzie odnotowano wynik 606,4 miliona euro. W przypadku porównania dziewięciu miesięcy okresu rozliczeniowego stan pogorszył się o ponad 31 procent - porównanie przychodu to 990 milionów do 1442 500000 euro.