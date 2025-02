Astro Bot zachęcił Sony do tworzenia innych podobnych projektów. Sukces nie oznacza jednak rezygnacji z gier usług

Totoki wypowiedział się także o innych rodzajach produkcji, jakie będą powstawały w przyszłości wewnątrz firmy. Nie zabrakło oczywiście gier usługowych, które są nielubiane przez część użytkowników i często kończą się porażką, jak między innymi Concord, czy też Skull and Bones. Jako pozytywny pozytywny przykład prezes wskazał Helldivers 2.

Warto dodać, że Sony nie jest jedyną firmą, której sukces jednego projektu zachęcił do produkcji większej liczby podobnych projektów. Jakiś czas temu usłyszeliśmy o planach polskiego Bloober Team - po bardzo pozytywnym odbiorze Silent Hill 2 Remake deweloperzy postanowili zacząć “nową erę” studia. Jako pierwszy projekt tego typu wybrano Cronos: The New Dawn.