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Tyle zapłacimy za GTA 6? Sklep mógł zdradzić cenę przed startem preorderów

Maciej Petryszyn
2026/06/21 19:00
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Godzina zero już niedługo wybije. W czwartek 25 czerwca 2026 roku rozpocznie się przedsprzedaż Grand Theft Auto 6.

Jedno pytanie spędza jednak graczom sen z powiek. Ile przyjdzie nam za Grand Theft Auto 6 zapłacić?

Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6

Jak drogie będzie Grand Theft Auto 6?

Wcześniej wielokrotnie pojawiały się już przewidywania i analizy – zarówno ze strony zwykłych graczy, jak i ekspertów. Społeczność brała nawet pod uwagę, iż GTA 6 może dobić do psychologicznej granicy 100 dolarów. Z kolei jeden ze sklepów już w lutym wycenił produkcję Rockstara na blisko 90 funtów, podczas gdy majowy “wyciek” z Hongkongu mówił o 90, ale dolarach. Niemniej wszystko to albo plotki, albo pobożne życzenia bez oparcia w prawdziwych faktach. Teraz jednak jesteśmy już o krok od uruchomienia preorderów, więc kto wie – może akurat najnowsze doniesienia będą tymi realnymi?

GramTV przedstawia:

Okazuje się bowiem, że portugalski oddział międzynarodowej sieci handlowej FNAC już teraz wystawił Grand Theft Auto 6 u siebie. Data premiery – oczywiście 19 listopada 2026 roku. Co zaś tyczy się ceny… W zależności od wersji te miały wynosić od 89,99 euro za edycję podstawową aż po 199,99 euro za coś, co prawdopodobnie jest edycją kolekcjonerską. Pomiędzy nimi znalazło się też wydanie, za które przyszłoby nam zapłacić 119,99 euro. Gdyby te wyceny okazały się prawdą, oznaczałoby to, iż wiele wcześniejszych przewidywań było słuszne. A Rockstar postawił na nowy próg cenowy na poziomie np. ubiegłorocznego Mario Kart World, zamiast tworzyć precedens i wskakiwać na jeszcze wyższy pułap.

Cóż, wszystko powinno wyjaśnić się już 25 czerwca 2026 roku. Potem zaś pozostaje czekać do 19 listopada, chociaż niedawno niespodziewanie twórcy usunęli tę datę ze strony internetowej GTA 6. Czy to zapowiedź kolejnego opóźnienia? Oby nie, bo np. jedna z firm motoryzacyjnych zdążyła już ogłosić, iż w dniu premiery gry zawiesza działalność.

Źródło:https://wccftech.com/gta-6-price-leak-fnac-90-euros-premium-edition/

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cena
GTA
Grand Theft Auto
GTA VI
GTA 6
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto 6
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112