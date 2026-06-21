Tyle zapłacimy za GTA 6? Sklep mógł zdradzić cenę przed startem preorderów

Jedno pytanie spędza jednak graczom sen z powiek. Ile przyjdzie nam za Grand Theft Auto 6 zapłacić?

Jak drogie będzie Grand Theft Auto 6?

Wcześniej wielokrotnie pojawiały się już przewidywania i analizy – zarówno ze strony zwykłych graczy, jak i ekspertów. Społeczność brała nawet pod uwagę, iż GTA 6 może dobić do psychologicznej granicy 100 dolarów. Z kolei jeden ze sklepów już w lutym wycenił produkcję Rockstara na blisko 90 funtów, podczas gdy majowy “wyciek” z Hongkongu mówił o 90, ale dolarach. Niemniej wszystko to albo plotki, albo pobożne życzenia bez oparcia w prawdziwych faktach. Teraz jednak jesteśmy już o krok od uruchomienia preorderów, więc kto wie – może akurat najnowsze doniesienia będą tymi realnymi?