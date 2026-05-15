Tyle zapłacimy za GTA 6? Wyciekła cena z jednego z krajów

Maciej Petryszyn
2026/05/15 19:35
Coraz większa fala plotek na temat Grand Theft Auto 6 wskazuje na jedno. Przedsprzedaż rusza za moment.

Tym razem mowa tutaj o tym, ile zapłacimy. Doszło bowiem do wycieku pierwszego z krajów.

Grand Theft Auto 6
Cena Grand Theft Auto 6 nie zwali nas z nóg?

Po Reddicie zaczął krążyć zrzut ekranu pochodzący podobno ze sklepu PlayStation w Hongkongu. Wynika z niego, że na moment Grand Theft Auto 6 stało się dostępne do kupienia w ramach przedsprzedaży, co ujawniło cenę samej gry. Mowa tutaj o 698 dolarach hongkońskich, co w przeliczeniu daje około 89 dolarów amerykańskich lub 325 zł. Gdyby okazało się to prawdą, oznaczałoby to, iż przewidywania największych pesymistów, zakładających, że nowe GTA może kosztować nawet 100 dolarów, nie sprawdziły się. A Rockstar i Take-Two nie zdecydowały się wyjść poza typowy obecnie standard cenowy.

Przypomnijmy, że w czwartek w sieci znalazł się rzekomy email pochodzący z Best Buy, którego tematem była wyczekiwania przedsprzedaż Grand Theft Auto 6. Wynikało z niego, iż preordery nadchodzącej produkcji będzie można składać już w najbliższy poniedziałek, tj. 18 maja. Jakby tego było mało, kilka godzin później jedna z redakcji podała, iż zweryfikowała wiadomość, potwierdzając jej autentyczność. To o tyle istotne, bo podejrzewa się, że wraz ze startem zbierania zamówień Rockstar opublikuje z dawna wyczekiwany trzeci trailer, w którym pojawią się wreszcie fragmenty rozgrywki.

Premiera Grand Theft Auto 6 ma mieć miejsce 19 listopada 2026 roku. Wtedy też gra trafi na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S, aczkolwiek od pewnego czasu plotkuje się również o szokującym wydaniu na Nintendo Switch 2. Co ciekawe, pojawiły się doniesienia, jakoby tytuł dostępny miał być w 6 różnych wersjach.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

