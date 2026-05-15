Tyle zapłacimy za GTA 6? Wyciekła cena z jednego z krajów

Tym razem mowa tutaj o tym, ile zapłacimy. Doszło bowiem do wycieku pierwszego z krajów.

Cena Grand Theft Auto 6 nie zwali nas z nóg?

Po Reddicie zaczął krążyć zrzut ekranu pochodzący podobno ze sklepu PlayStation w Hongkongu. Wynika z niego, że na moment Grand Theft Auto 6 stało się dostępne do kupienia w ramach przedsprzedaży, co ujawniło cenę samej gry. Mowa tutaj o 698 dolarach hongkońskich, co w przeliczeniu daje około 89 dolarów amerykańskich lub 325 zł. Gdyby okazało się to prawdą, oznaczałoby to, iż przewidywania największych pesymistów, zakładających, że nowe GTA może kosztować nawet 100 dolarów, nie sprawdziły się. A Rockstar i Take-Two nie zdecydowały się wyjść poza typowy obecnie standard cenowy.