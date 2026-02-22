Cena GTA 6 zwali nas z nóg? Jeden ze sklepów wycenił produkcję Rockstara

Zbliżamy się do momentu, gdy o Grand Theft Auto 6 będzie się mówiło coraz więcej. Niedługo wszak wystartuje akcja promocyjna zaplanowana przez Rockstar.

Ale jeszcze przed jej inauguracją pojawiły się doniesienia, które mogą niepokoić. Chodzi tutaj o cenę nowego GTA. Blisko 90 funtów za GTA 6?! W jednym ze sklepów internetowych gracze zauważyli, iż pojawiła się karta Grand Theft Auto 6. Niby nic takiego, ale została ona opatrzona szokującą ceną. Mowa tutaj o 89,99 funtów szterlingów za wersję na konsolę Xbox Series X/S. Przy bezpośrednim przeliczeniu mówimy więc o około 435 złotych.

Pozostaje jednak pytanie, czy rzeczona kwota nie jest jedynie placeholderem. Tym bardziej że omawiany sklep równolegle sprzedaje za 60,99 funtów GTA 6 w wersji… na PC, jako klucz Rockstar Games Launcher. I chociaż nikt nie wątpi, że prędzej czy później produkcja wyjdzie na komputery osobiste, to jak dotychczas żadna taka zapowiedź z ust Rockstara nie padła.

Oczywiście nie jest to pierwszy raz, gdy GTA 6 zostaje “wyceniony” przez któryś z internetowych sklepów, którzy przygotowuje się do wielkiej premiery. Sam Rockstar nie podał jak na razie żadnych informacji związanych z ceną, co otwiera pole do dywagacji i plotek. Oraz do przypisywania produkcji własnych etykiet cenowych, nawet jeżeli są one tylko tymczasowe. Z drugiej strony przewidywania, iż cena Grand Theft Auto 6 może zwalić nas z nóg, nie wzięły się znikąd. Mówimy przecież o pozycji, której budżet według analityków wynosić ma ponad 2 miliardy dolarów. Jakie będą tego efekty? O tym mamy przekonać się 19 listopada 2026, bo to właśnie wtedy hit od Rockstara ma ukazać się na rynku.

