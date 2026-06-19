Rockstar usunął datę premiery GTA 6. Fani obawiają się kolejnego opóźnienia

Na oficjalnej stronie gry zniknęła informacja o premierze zaplanowanej wcześniej na 19 listopada.

Po miesiącach oczekiwania Rockstar Games rozpoczęło przygotowania do uruchomienia przedsprzedaży GTA 6. Wraz z publikacją oficjalnej okładki produkcji odświeżono również stronę internetową gry. To właśnie wtedy gracze zauważyli nieoczekiwaną zmianę.

GTA 6 – data premiery zniknęła z oficjalnej strony

Jeszcze przed aktualizacją witryny na stronie Grand Theft Auto 6 widniała data premiery ustalona na 19 listopada 2026 roku. Po wprowadzeniu zmian informacja ta została usunięta, a jej miejsce zajęły grafika okładkowa oraz komunikat o rozpoczęciu przedsprzedaży 25 czerwca.