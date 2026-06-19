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Rockstar usunął datę premiery GTA 6. Fani obawiają się kolejnego opóźnienia

Mikołaj Berlik
2026/06/19 09:30
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Na oficjalnej stronie gry zniknęła informacja o premierze zaplanowanej wcześniej na 19 listopada.

Po miesiącach oczekiwania Rockstar Games rozpoczęło przygotowania do uruchomienia przedsprzedaży GTA 6. Wraz z publikacją oficjalnej okładki produkcji odświeżono również stronę internetową gry. To właśnie wtedy gracze zauważyli nieoczekiwaną zmianę.

GTA 6
GTA 6

GTA 6 – data premiery zniknęła z oficjalnej strony

Jeszcze przed aktualizacją witryny na stronie Grand Theft Auto 6 widniała data premiery ustalona na 19 listopada 2026 roku. Po wprowadzeniu zmian informacja ta została usunięta, a jej miejsce zajęły grafika okładkowa oraz komunikat o rozpoczęciu przedsprzedaży 25 czerwca.

Podobne zmiany można zauważyć również w mediach społecznościowych Rockstar Games, gdzie obecnie eksponowane są przede wszystkim materiały promujące start pre-orderów. Brak daty premiery natychmiast wywołał falę spekulacji wśród fanów, którzy zaczęli zastanawiać się, czy nie jest to sygnał kolejnego opóźnienia.

Na ten moment Rockstar nie wydał żadnego komunikatu sugerującego zmianę harmonogramu. Możliwe więc, że usunięcie daty jest jedynie elementem nowej kampanii marketingowej skoncentrowanej na przedsprzedaży.

GramTV przedstawia:

Jason i Lucia zawsze wiedzieli, że szanse są przeciwko nim. Jednak gdy łatwa robota idzie nie tak, jak planowano, trafiają na najmroczniejszą stronę najsłoneczniejszego miejsca w Ameryce, w sam środek przestępczego spisku obejmującego cały stan Leonida — zmuszeni są polegać na sobie bardziej niż kiedykolwiek, jeśli chcą wyjść z tego cało.

Na razie wszystko wskazuje na to, że debiut GTA 6 nadal zaplanowany jest na 19 listopada. Dopóki Rockstar Games nie przedstawi nowych informacji, doniesienia o możliwym opóźnieniu pozostają wyłącznie spekulacjami społeczności. Przypomnijmy, że ostatnio dowiedzieliśmy się więcej o postaciach, w jakie przyjdzie nam się wcielić, a także o wpływie premiery nawet na firmę motoryzacyjną.

Źródło:https://insider-gaming.com/gta-6-release-date-disappeared-people-panicking/

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Grand Theft Auto
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Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto 6
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112