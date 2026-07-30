Współtwórca GTA o końcu pudełek. "Firmy powinny dawać graczom to, czego chcą"

Na razie oficjalnie na drastyczny ruch zdecydowało się jedynie Sony. Mimo to coraz więcej wskazuje, iż era wydań pudełkowych ma się ku końcowi.

Temat ten od dawna jest już zresztą polem publicznej dyskusji. Dyskusji, do której włączają się kolejne osoby z branży.

Nie wiem, czy specjalnie mnie to obchodzi, ale jeśli ludzie tego chcą, uważam, że firmy powinny im to zapewniać. Ale osobiście nie wiem, czy się tym przejmuje. Myślę też, że niezależnie od tego, jak krytycznie ludzie odnoszą się do wydań cyfrowych, możliwość aktualizacji i naprawiania problemów w grach okazała się naprawdę użyteczna dla jakości gier.

Tym razem głos w tej kwestii zabrał Dan Houser. Mowa tutaj o jednym ze współzałożycieli Rockstar Games oraz współtwórcą marki Grand Theft Auto. Houser, który opuścił Rockstar w 2020 roku, gościł ostatnio na San Diego Comic-Con w Kalifornii. Tam miał okazję porozmawiać z dziennikarzami IGN, a jednym z poruszanych zagadnień było właśnie porzucenie przez branżę wydań płytowych. 52-latek, chociaż sam najwyraźniej nie jest specjalnie zainteresowany tym problemem, uważa, że generalnie firmy powinny dostarczać graczom to, czego oczekują – także w kwestii formy wydawnictwa.

Przy okazji San Diego Comic-Con wypowiedział się także Lazlow Jones, który pracował z Houserem przy okazji powstawania kilku odsłon Grand Theft Auto, a potem założył wraz z nim Absurd Ventures. W tym wypadku zwrócono uwagę zarówno na sentyment do wersji fizycznych, jak i na zalety posiadania produktów cyfrowych, które można zabrać ze sobą wszędzie bez konieczności dźwigania całego naręcza pudełek.

Wszyscy mamy to uczucie, kiedy dostajesz swoją kopię i wkładasz płytę do konsoli, ale muszę też przyznać, że naprawdę lubię być na lotnisku i pomyśleć: “O, super. Mogę szybko pobrać parę gier na mojego Steam Decka na ten 12-godzinny lot” – stwierdził Jones.

Przypomnijmy, że pudełkowe zamieszanie zaczęło się od Grand Theft Auto 6, gdy Rockstar ogłosił, że w wersji fizycznej bynajmniej nie znajdziemy w środku płyty. Zamiast tego dostaniemy jedynie kartę z kodem. Niemniej to Sony zrzuciło największą bombę, potwierdzając, iż w 2028 roku porzuca wydania pudełkowe na rzecz wyłącznie wydań cyfrowych.