Jedna z firm motoryzacyjnych zawiesza działalność. Powód? Premiera GTA 6

Bo co jeśli wielu naszych pracowników to gracze, którzy będą chcieli wsiąknąć w nowe GTA już w dniu premiery? Niektórzy stają przed właśnie takimi dylematami.

Firma sparaliżowana przez premierę GTA 6

Kojarzycie Burger Motorsports? Pewnie nie, ale nie winimy was za to. Mowa tutaj o firmie motoryzacyjnej z Kalifornii, która sama siebie określa jako producenta słynnego na całym świecie modułu tuningowego JB4. Ale nie z tego powodu o niej piszemy. Chodzi bardziej o komunikat, który przekazało kierownictwo Burger Motorsports. Wynika z niego, że 19 listopada 2026 roku firma tymczasowo przerwie działalność. I nie jest to termin przypadkowy, bo okazuje się – ma on natomiast związek z premierą Grand Theft Auto 6. Kilku pracowników miało zakomunikować swoje gamingowe plany, wobec czego szefostwo postanowiło nie kopać się z koniem.