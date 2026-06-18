Jedna z firm motoryzacyjnych zawiesza działalność. Powód? Premiera GTA 6

Premiera Grand Theft Auto 6 to bez wątpienia ogromne wydarzenie. Ogromne na tyle, że może… sparaliżować miejsce pracy.
Bo co jeśli wielu naszych pracowników to gracze, którzy będą chcieli wsiąknąć w nowe GTA już w dniu premiery? Niektórzy stają przed właśnie takimi dylematami.
Firma sparaliżowana przez premierę GTA 6
Kojarzycie Burger Motorsports? Pewnie nie, ale nie winimy was za to. Mowa tutaj o firmie motoryzacyjnej z Kalifornii, która sama siebie określa jako producenta słynnego na całym świecie modułu tuningowego JB4. Ale nie z tego powodu o niej piszemy. Chodzi bardziej o komunikat, który przekazało kierownictwo Burger Motorsports. Wynika z niego, że 19 listopada 2026 roku firma tymczasowo przerwie działalność. I nie jest to termin przypadkowy, bo okazuje się – ma on natomiast związek z premierą Grand Theft Auto 6. Kilku pracowników miało zakomunikować swoje gamingowe plany, wobec czego szefostwo postanowiło nie kopać się z koniem.
Zamiast tego wybrano bardziej ludzkie podejście – tak, by pracownicy mogli w spokoju zapoznać się z nowym hitem Rockstara:
Burger Motorsports wprowadza tymczasową przerwę w działalności całej firmy w czwartek, 19 listopada 2026 roku.
Po przeanalizowaniu licznych konfliktów w harmonogramach pracowników, kierownictwo ustaliło, że normalna działalność operacyjna może zostać zakłócona ze względu na premierę Grand Theft Auto VI.
Kilku członków zespołu już powiadomiło kierownictwo, że będą niedostępni, nieosiągalni i/lub “w Vice City” przez czas trwania tego dnia.
W rezultacie, w następujących działach mogą wystąpić opóźnienia:
Obsługa klienta
Realizacja zamówień
Wysyłka
Inżynieria
Media społecznościowe
Ogólna produktywność
Oczekuje się, że normalna działalność operacyjna zostanie wznowiona, gdy pracownicy zakończą swoją początkową eksplorację, ukończą przynajmniej jedną misję i wrócą do rzeczywistości.
Doceniamy Państwa cierpliwość i wyrozumiałość podczas tego bezprecedensowego wydarzenia kulturowego.
GramTV przedstawia:
Można spokojnie założyć, że Burger Motorsports to niejedyna firma, która tego dnia borykać się będzie z problemami kadrowymi. Pytanie tylko, czy inni również będą na tyle wyrozumiali? Tak czy inaczej, istnieje spore ryzyko, iż w listopadzie wiele miejsc może doświadczyć prawdziwego wysypu wniosków o urlop lub też nagłych zwolnień lekarskich z pracy. Z jednej strony może to wydawać się niedorzeczne, ale z drugiej mówimy przecież o prawdopodobnie najbardziej wyczekiwanej produkcji w całej historii branży. Produkcji, która według niektórych już w dniu premiery może sprzedać ponad 40 milionów kopii.
Premiera Grand Theft Auto 6 ma mieć miejsce 19 listopada 2026 roku. Wtedy też gra trafi na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S, aczkolwiek od pewnego czasu plotkuje się również o szokującym wydaniu na Nintendo Switch 2. W przypadku PC okazuje się natomiast, że ich posiadacze nie są dla Take-Two “głównymi odbiorcami”.
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