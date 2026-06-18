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Jedna z firm motoryzacyjnych zawiesza działalność. Powód? Premiera GTA 6

Maciej Petryszyn
2026/06/18 18:00
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Premiera Grand Theft Auto 6 to bez wątpienia ogromne wydarzenie. Ogromne na tyle, że może… sparaliżować miejsce pracy.

Bo co jeśli wielu naszych pracowników to gracze, którzy będą chcieli wsiąknąć w nowe GTA już w dniu premiery? Niektórzy stają przed właśnie takimi dylematami.

Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6

Firma sparaliżowana przez premierę GTA 6

Kojarzycie Burger Motorsports? Pewnie nie, ale nie winimy was za to. Mowa tutaj o firmie motoryzacyjnej z Kalifornii, która sama siebie określa jako producenta słynnego na całym świecie modułu tuningowego JB4. Ale nie z tego powodu o niej piszemy. Chodzi bardziej o komunikat, który przekazało kierownictwo Burger Motorsports. Wynika z niego, że 19 listopada 2026 roku firma tymczasowo przerwie działalność. I nie jest to termin przypadkowy, bo okazuje się – ma on natomiast związek z premierą Grand Theft Auto 6. Kilku pracowników miało zakomunikować swoje gamingowe plany, wobec czego szefostwo postanowiło nie kopać się z koniem.

Zamiast tego wybrano bardziej ludzkie podejście – tak, by pracownicy mogli w spokoju zapoznać się z nowym hitem Rockstara:

Burger Motorsports wprowadza tymczasową przerwę w działalności całej firmy w czwartek, 19 listopada 2026 roku.

Po przeanalizowaniu licznych konfliktów w harmonogramach pracowników, kierownictwo ustaliło, że normalna działalność operacyjna może zostać zakłócona ze względu na premierę Grand Theft Auto VI.

Kilku członków zespołu już powiadomiło kierownictwo, że będą niedostępni, nieosiągalni i/lub “w Vice City” przez czas trwania tego dnia.

W rezultacie, w następujących działach mogą wystąpić opóźnienia:

  • Obsługa klienta
  • Realizacja zamówień
  • Wysyłka
  • Inżynieria
  • Media społecznościowe
  • Ogólna produktywność

Oczekuje się, że normalna działalność operacyjna zostanie wznowiona, gdy pracownicy zakończą swoją początkową eksplorację, ukończą przynajmniej jedną misję i wrócą do rzeczywistości.

Doceniamy Państwa cierpliwość i wyrozumiałość podczas tego bezprecedensowego wydarzenia kulturowego.

GramTV przedstawia:

Można spokojnie założyć, że Burger Motorsports to niejedyna firma, która tego dnia borykać się będzie z problemami kadrowymi. Pytanie tylko, czy inni również będą na tyle wyrozumiali? Tak czy inaczej, istnieje spore ryzyko, iż w listopadzie wiele miejsc może doświadczyć prawdziwego wysypu wniosków o urlop lub też nagłych zwolnień lekarskich z pracy. Z jednej strony może to wydawać się niedorzeczne, ale z drugiej mówimy przecież o prawdopodobnie najbardziej wyczekiwanej produkcji w całej historii branży. Produkcji, która według niektórych już w dniu premiery może sprzedać ponad 40 milionów kopii.

Premiera Grand Theft Auto 6 ma mieć miejsce 19 listopada 2026 roku. Wtedy też gra trafi na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S, aczkolwiek od pewnego czasu plotkuje się również o szokującym wydaniu na Nintendo Switch 2. W przypadku PC okazuje się natomiast, że ich posiadacze nie są dla Take-Two “głównymi odbiorcami”.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://www.thegamer.com/burger-motorsports-closing-its-doors-for-the-launch-of-gta-6/

Tagi:

News
premiera
Rockstar
Rockstar Games
GTA
Grand Theft Auto
GTA VI
GTA 6
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto 6
Ciekawostka
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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