Twórczyni filmu Kpop Demon Hunters przyznała, że początkowo produkcja nie miała nic wspólnego z K-popem.

Niewiele brakowało, a być może Demon Hunters nie byłoby takim sukcesem. Dołączenie K-popu było dobrym pomysłem.
K-pop nie był od początku kluczowym elementem filmu Kpop Demon Hunters. Tą informacją podzieliła się współtwórczyni animacji, Maggie Kang. Podczas wystąpienia w sobotę, 20 września, na konferencji Netflix Creative Asia w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Busan (Korea Południowa), reżyserka wyjaśniła jak ewoluował pomysł na głośną produkcję Netflixa.
Kpop Demon Hunters miało być bez K-popu
W rozmowie z serwisem Variety, Maggie Kang powiedziała:
Chciałam pracować nad koreańskim projektem animowanym i wreszcie zobaczyć na ekranie kraj mojego pochodzenia. Przez 12–13 lat w branży animacji w Hollywood nigdy na coś takiego nie trafiłam.
Początkowo twórczyni inspirowała się koreańską mitologią i demonologią, którą zna z dzieciństwa:
Idea demonów naturalnie doprowadziła mnie do łowców demonów, grupy niezwykłych kobiet walczących z potworami. Ale pomysł potrzebował czegoś więcej. To po prostu nie wystarczyło. Dopiero wtedy pojawił się K-pop. Film natychmiast zyskał na skali. Stał się musicalem, pełnym widowiska i energii.
Kpop Demon Hunters opowiadaa o fikcyjnym girlsbandzie Huntr/x, którego członkinie prowadzą podwójne życie. Są idolkami K-popu i jednocześnie łowczyniami demonów. Ich przeciwnikami jest rywalizujący boysband Saja Boys, który skrywa mroczne tajemnice. Kang przyznała, że stworzenie głównych bohaterek pochodzenia koreańskiego miało dla niej szczególne znaczenie. Jej ulubioną postacią jest Mira, główna tancerka Huntr/x. Reżyserka dodała:
