46 lat temu doszło do jednej z największych wpadek w historii Star Treka. Fani dowiedzieli się o zaskakującym zwrocie akcji wcześniej

Ten błąd przeszedł do historii telewizji.

W długiej historii Star Treka błędy dotyczące ciągłości fabularnej zdarzały się wielokrotnie. Najnowszy przykład pochodzi choćby z serialu Nieznane nowe światy, w którym pewna scena zaprzeczyła ustalonemu kanonowi. Okazuje się jednak, że niemal pół wieku temu doszło do sytuacji tak nietypowej, że trudno uwierzyć, iż wydarzyła się naprawdę. Przez niefortunny zbieg okoliczności jedna z bohaterek została przywrócona do życia w oficjalnej historii, zanim… twórcy zorientowali się, że jeszcze jej nie uśmiercili. Star Trek – wpadka z uśmierceniem postaci, która została przywrócona do życia Historia sięga końcówki lat siedemdziesiątych, kiedy popularność klasycznego Star Treka wciąż utrzymywała się na tyle wysoko, że powstawały liczne materiały dodatkowe, wykraczające poza ekrany. W tamtym czasie na rynku regularnie ukazywały się komiksy i paski prasowe, a jedną z najważniejszych inicjatyw była codzienna seria publikowana przez LA Times Syndicate. Jej debiut przypadł na 2 grudnia 1979 roku, czyli dokładnie 46 lat temu, zaledwie kilka dni przed premierą pierwszego filmu Star Trek..

Problem polegał na tym, że w pierwszych odsłonach komiksu pojawiła się Ilia, oficerka Deltan o charakterystycznie ogolonej głowie. W filmie jej los był przesądzony, ponieważ ginęła w wyniku kontaktu z sondą V’ger, a następnie zastępowała ją jej pozbawiona emocji kopia. Dla osób, które sięgały po komiks po obejrzeniu produkcji kinowej, obecność Iliai musiała być co najmniej zaskoczeniem. Fabuła pasków rozpoczynała się bowiem tuż po wydarzeniach znanych z filmu, co prowadziło do ewidentnej sprzeczności. Foto: Comicbook.com

Winowajcą okazała się zwykła dezinformacja pomiędzy zespołami twórczymi. Artysta Thomas Warkentin otrzymał zestaw fotosów z planu filmowego, ale nie miał pojęcia, że ukazana na nich oficer nie przetrwa wydarzeń z kinowej produkcji. Gdy komiks trafił do sprzedaży, Warkentin nadal nie znał losów Iľii, gdyż film wciąż czekał na swoją premierę. Z pełnym przekonaniem umieścił ją na stanowisku nawigatora w dwóch pierwszych historiach. W jednej z nich bohaterka pojawiała się tylko w tle, a w kolejnej rozmawiała już z kapitanem Kirkiem. W późniejszym czasie, kiedy artysta w końcu zobaczył film, sytuacja została po cichu naprawiona. Ilia zniknęła z trzeciej historii, a w jej miejscu wprowadzono informację, że bohaterka ponownie uznawana jest za zaginioną podczas misji.

