Nie tylko anime rozbiło bank. Utwór "Golden" z KPop Demon Hunters króluje na liście przebojów

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/14 08:30
Utwór “Golden” z bardzo popularnego anime Netflixa KPop Demon Hunters, już szósty tydzień znajduje się na szczycie listy singli.

Pod koniec sierpnia pisaliśmy, że Netflix zdecydował się na produkcję kontynuacji hitowego anime KPop Demon Hunters. Nic dziwnego, skoro film zdetronizował oglądalnością Czerwoną Notę, uzyskując w tamtym czasie ponad 236 milionów wyświetleń. Jak się teraz okazuje, utwór “Golden”, który jest częścią KPop Demon Hunters podbił oficjalną listę singli, spędzając już szósty tydzień na jej pierwszym miejscu.

KPop Demon Hunters
KPop Demon Hunters

Singiel “Golden” okupuje szczyt listy przebojów

Fenomen Netfliksa nie zwalnia tempa. Utwory z filmu anime KPop Demon Hunters okupują listę singlowych przebojów. Pierwsze miejsce zajmuje utwór “Golden”, ale tuż za nim jest kolejny o tytule “Soda Pop” (czwarta pozycja), a na siódme miejsce awansowało “Saja Boys”. Aż trzy piosenki z animacji Netflixa znajdują się w TOP 10, a to chyba można nazwać sporym sukcesem.

Dla kontrastu, najnowszy debiut tygodnia należy do popularnej Sabriny Carpenter, a jej singiel “When Did You Get Hot?” wskoczył od razu na dziewiąte miejsce. Tuż za nim, na trzynastym miejscu, znalazła się Lady Gaga z utworem “The Dead Dance” ze ścieżki dźwiękowej serialu Wednesday. Co ciekawe, jest to już trzydziesty trzeci singiel Lady Gagi w brytyjskim Top 40. Coldplay ze swoim “Sparks” awansowali o jedno miejsce na osiemnastą lokatę, a wgft i utwór “Gunny” z gościnnym udziałem Burna Boya zyskał aż cztery pozycje, awansując na dwudzieste piąte miejsce. Obie piosenki zanotowały tym samym swoje najlepsze wyniki.

Gorillaz, zapowiadając dziewiąty album studyjny “The Mountain”, zanotowali kolejne odbicie w górę swojego klasyka “Feel Good Inc.” z 2005 roku, tym razem o trzy miejsca, dzięki czemu wylądowali na dwudziestym siódmym. Z kolei “Breakin’ Dishes” Rihanny z 2008 roku, napędzane viralem w social mediach, osiągneło nowy szczyt na liście, awansując na trzydziestą pozycję. Na koniec nowość od Calvina Harrisa i Jessie Reyez. Ich wspólny singiel “Ocean” zadebiutował na miejscu trzydziestym czwartym miejscu.

Tak prezentuje się hitowy utwór “Golden”:

Źródło:https://www.music-news.com/news/UK/184228/KPop-Demon-Hunters-Golden-spends-sixth-week-on-top

