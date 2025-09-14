Nie tylko anime rozbiło bank. Utwór "Golden" z KPop Demon Hunters króluje na liście przebojów

Utwór “Golden” z bardzo popularnego anime Netflixa KPop Demon Hunters, już szósty tydzień znajduje się na szczycie listy singli.

Pod koniec sierpnia pisaliśmy, że Netflix zdecydował się na produkcję kontynuacji hitowego anime KPop Demon Hunters. Nic dziwnego, skoro film zdetronizował oglądalnością Czerwoną Notę, uzyskując w tamtym czasie ponad 236 milionów wyświetleń. Jak się teraz okazuje, utwór “Golden”, który jest częścią KPop Demon Hunters podbił oficjalną listę singli, spędzając już szósty tydzień na jej pierwszym miejscu.

Singiel “Golden” okupuje szczyt listy przebojów

Fenomen Netfliksa nie zwalnia tempa. Utwory z filmu anime KPop Demon Hunters okupują listę singlowych przebojów. Pierwsze miejsce zajmuje utwór “Golden”, ale tuż za nim jest kolejny o tytule “Soda Pop” (czwarta pozycja), a na siódme miejsce awansowało “Saja Boys”. Aż trzy piosenki z animacji Netflixa znajdują się w TOP 10, a to chyba można nazwać sporym sukcesem.