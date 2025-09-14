Nie tylko anime rozbiło bank. Utwór "Golden" z KPop Demon Hunters króluje na liście przebojów

Fenomen Netfliksa nie zwalnia tempa. Utwory z filmu anime KPop Demon Hunters okupują listę singlowych przebojów. Pierwsze miejsce zajmuje utwór “Golden”, ale tuż za nim jest kolejny o tytule “Soda Pop” (czwarta pozycja), a na siódme miejsce awansowało “Saja Boys”. Aż trzy piosenki z animacji Netflixa znajdują się w TOP 10, a to chyba można nazwać sporym sukcesem.
Dla kontrastu, najnowszy debiut tygodnia należy do popularnej Sabriny Carpenter, a jej singiel “When Did You Get Hot?” wskoczył od razu na dziewiąte miejsce. Tuż za nim, na trzynastym miejscu, znalazła się Lady Gaga z utworem “The Dead Dance” ze ścieżki dźwiękowej serialu Wednesday. Co ciekawe, jest to już trzydziesty trzeci singiel Lady Gagi w brytyjskim Top 40. Coldplay ze swoim “Sparks” awansowali o jedno miejsce na osiemnastą lokatę, a wgft i utwór “Gunny” z gościnnym udziałem Burna Boya zyskał aż cztery pozycje, awansując na dwudzieste piąte miejsce. Obie piosenki zanotowały tym samym swoje najlepsze wyniki.
GramTV przedstawia:
Gorillaz, zapowiadając dziewiąty album studyjny “The Mountain”, zanotowali kolejne odbicie w górę swojego klasyka “Feel Good Inc.” z 2005 roku, tym razem o trzy miejsca, dzięki czemu wylądowali na dwudziestym siódmym. Z kolei “Breakin’ Dishes” Rihanny z 2008 roku, napędzane viralem w social mediach, osiągneło nowy szczyt na liście, awansując na trzydziestą pozycję. Na koniec nowość od Calvina Harrisa i Jessie Reyez. Ich wspólny singiel “Ocean” zadebiutował na miejscu trzydziestym czwartym miejscu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!