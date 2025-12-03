Zaloguj się lub Zarejestruj

Brad Pitt zaliczył już F1. Czy teraz zagra Valentino Rossiego w filmie o MotoGP?

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/03 13:50
0
0

Valentino Rossi ujawnia, że to właśnie Brad Pitt byłby jego wymarzonym odtwórcą roli w kinowej biografii.

Czy Brad Pitt po głównej roli w filmie o Formule 1 mógłby przesiąść się z czterech kółek na dwa i wcielić się w legendę MotoGP Valentino Rossiego? Na pewno samą chęć wyraża “The Doctor”. Obaj Panowie darzą się sympatią i szacunkiem, co pokazali podczas jednej z rund MotoGP w przeszłości, kiedy to do garażu Rossiego zawitał właśnie Pitt.

Valentino Rossi
Valentino Rossi

Brad Pitt jako Valentino Rossi?

Valentino Rossi całe życie poświęca motorsportowi. Naturalnie największą popularność zdobył ścigając się w motocyklowych mistrzostwach świata, gdzie zdobył dziewięć tytułów mistrzowskich i 115 zwycięstw. Mimo wszystko, Rossiego ciągnęło do innych odłamów motorsportu i tak w latach 2000. Włoch testował bolid Ferrari F1, rozważając nawet pełnoetatowy transfer do Formuły 1. W 2019 roku wziął także udział w głośnej wymianie maszyn z Lewisem Hamiltonem. Brytyjczyk przejechał się Yamahą YZR-M1 Rossiego, a Rossi prowadził jego Mercedesa z sezonu 2017. Po zakończeniu kariery w MotoGP, Rossi całkowicie przesiadł się na samochody GT3, w których do dziś startuje w długodystansowych mistrzostwach świata WEC.

Oficjalnie nie ma żadnych planów filmowych, w których Rossi miałby być główną postacią, ale nieoficjalnie coraz głośniej mówi się o ukoronowaniu motocyklowej legendy na dużym ekranie. Sam Valentino Rossi uważa, że Brad Pitt mógłby go świetnie zagrać na ekranie. W programie Say Waaad we włoskiej stacji Radio Deejay, Valentino Rossi powiedział:

Brad Pitt mógłby to zrobić. Był kierowcą Formuły 1, choć nie jest już bardzo młody. Mimo wszystko Brad by mi pasował, jesteśmy podobni!

GramTV przedstawia:

Choć film jeszcze nie powstaje, Valentino Rossi potwierdził, że trwają prace nad dwoma innymi projektami, którymi są książka zawierająca najbardziej aktualne informacje dotyczące kariery Włocha oraz serial dokumentalny. Rossi skomentował te projekty:

Pracujemy nad tym. Robimy książkę, a kiedy ją skończymy, będziemy gotowi na serial. To będzie dokument.

Źródło:https://www.crash.net/motogp/news/1087743/1/brad-pitt-play-valentino-rossi-motogp-movie-we-look-alike

Tagi:

Popkultura
Valentino Rossi
Valentino Rossi: The Game
Brad Pitt
aktor
aktorzy
F1
Formuła 1
motogp
wyścigi
Wyścigowe
wyścigi samochodowe
wyścigi motocyklowe
WEC
film
filmy
film dokumentalny
film biograficzny
film pełnometrażowy
film sportowy
książka
motoryzacja
motocykle
Motorsport
Motocykliści
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112