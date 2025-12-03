Brad Pitt zaliczył już F1. Czy teraz zagra Valentino Rossiego w filmie o MotoGP?

Czy Brad Pitt po głównej roli w filmie o Formule 1 mógłby przesiąść się z czterech kółek na dwa i wcielić się w legendę MotoGP Valentino Rossiego? Na pewno samą chęć wyraża “The Doctor”. Obaj Panowie darzą się sympatią i szacunkiem, co pokazali podczas jednej z rund MotoGP w przeszłości, kiedy to do garażu Rossiego zawitał właśnie Pitt.

Brad Pitt jako Valentino Rossi?

Valentino Rossi całe życie poświęca motorsportowi. Naturalnie największą popularność zdobył ścigając się w motocyklowych mistrzostwach świata, gdzie zdobył dziewięć tytułów mistrzowskich i 115 zwycięstw. Mimo wszystko, Rossiego ciągnęło do innych odłamów motorsportu i tak w latach 2000. Włoch testował bolid Ferrari F1, rozważając nawet pełnoetatowy transfer do Formuły 1. W 2019 roku wziął także udział w głośnej wymianie maszyn z Lewisem Hamiltonem. Brytyjczyk przejechał się Yamahą YZR-M1 Rossiego, a Rossi prowadził jego Mercedesa z sezonu 2017. Po zakończeniu kariery w MotoGP, Rossi całkowicie przesiadł się na samochody GT3, w których do dziś startuje w długodystansowych mistrzostwach świata WEC.