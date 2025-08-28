Powstaje kontynuacja hitu Kpop Demon Hunters. Netflix szykuje sequel

Według doniesień serwisu Deadline, trwają właśnie wstępne rozmowy na temat kontynuacji animowanego hitu Kpop Demon Hunters, który zadebiutował w czerwcu na platformie streamingowej.

Kpop Demon Hunters to film opowiadający historię fikcyjnej żeńskiej grupy K-pop Huntr/x, który szturmem podbił serca widzów na całym świecie. Jak się teraz okazuje, na fali sukcesu pierwowzoru Netflix nakręci kontynuację. Kpop Demon Hunters otrzyma kontynuację na Netflixie Produkcja śledzi losy członkiń zespołu, czyli Rumi, Miry i Zoey, które poza muzyczną karierą prowadzą podwójne życie jako łowczynie demonów. Ich największym wyzwaniem jest walka z rywalizującym boysbandem The Saja Boys, którego członkowie okazują się być demonami.

Popularność Kpop Demon Hunters przerosła wszelkie oczekiwania. Film stał się najczęściej oglądaną produkcją w historii Netflixa, detronizując rekordowy dotąd Red Notice z 2021 roku. Animacja osiągnęła już ponad 236 milionów wyświetleń. Choć Netflix nie komentuje oficjalnie planów kontynuacji, trudno wyobrazić sobie, by tak ogromny sukces nie zaowocował kolejnymi projektami. Tym bardziej, że marka cały czas dynamicznie się rozwija. 23 i 24 sierpnia do kin trafiła specjalna wersja sing-along, a seanse praktycznie wszędzie wyprzedały się na pniu, przynosząc filmowi od 18 do 20 milionów dolarów przychodu w zaledwie dwa dni. Fenomen Kpop Demon Hunters sięga także list przebojów. Piosenka “Golden” zespołu Huntr/x zdobyła pierwsze miejsce na brytyjskiej liście, a utwór “Your Idol” grupy The Saja Boys dotarł do drugiego miejsca w USA, bijąc rekord BTS jako najwyżej notowana piosenka K-popu w historii tego rynku.

Na tym nie koniec. Na początku sierpnia pojawiły się informacje, że Netflix pracuje również nad aktorską wersją filmu oraz musicalem scenicznym. Niektórzy komentatorzy już porównują tę franczyzę do sukcesu Krainy Lodu, która przyniosła Disneyowi ogromną popularność i liczne spin-offy. Do ewentualnej kontynuacji chętnie powróciłby także Ahn Hyo-Seop, który w oryginalnej wersji językowej podkładał głos postaci Jinu, czyli głównego antagonisty. Aktor w rozmowie z USA Today powiedział: Jako fan Jinu, oczywiście chciałbym, żeby powrócił. Ale to nie ode mnie zależy.