Kultowa seria science fiction z Willem Smithem powraca. Nowy film już znajduje się w produkcji

Sony Pictures znów spogląda w stronę kultowej serii science fiction. Według najnowszych doniesień studio dało zielone światło na opracowanie kolejnej odsłony Facetów w czerni, a za scenariusz odpowiada Chris Bremner, autor hitowego Bad Boys For Life. Prace nad filmem już ruszyły, chociaż projekt znajduje się na wczesnym etapie rozwoju.

Faceci w czerni – powstaje nowa odsłona słynnej serii science fiction

Choć fabuła pozostaje tajemnicą, źródła zbliżone do produkcji wskazują, że jednym z pierwszych, którzy otrzymają gotowy tekst, będzie Will Smith. Studio chciałoby ponownie zobaczyć go w roli Agenta J. Na tym etapie nie wiadomo, czy miałby być centralną postacią opowieści, czy może pełniłby funkcję mentora przekazującego pałeczkę nowemu bohaterowi. Decyzja zależy wyłącznie od tego, czy aktor zaakceptuje scenariusz. W tej chwili nie ma żadnych gwarancji dotyczących jego udziału, a sam Smith nie planuje podejmować zobowiązań przed zapoznaniem się z ostateczną wersją historii.