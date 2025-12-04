Kultowa seria science fiction z Willem Smithem powraca. Nowy film już znajduje się w produkcji

Po kilku latach przerwy franczyza powróci z nową produkcją.
Sony Pictures znów spogląda w stronę kultowej serii science fiction. Według najnowszych doniesień studio dało zielone światło na opracowanie kolejnej odsłony Facetów w czerni, a za scenariusz odpowiada Chris Bremner, autor hitowego Bad Boys For Life. Prace nad filmem już ruszyły, chociaż projekt znajduje się na wczesnym etapie rozwoju.
Faceci w czerni – powstaje nowa odsłona słynnej serii science fiction
Choć fabuła pozostaje tajemnicą, źródła zbliżone do produkcji wskazują, że jednym z pierwszych, którzy otrzymają gotowy tekst, będzie Will Smith. Studio chciałoby ponownie zobaczyć go w roli Agenta J. Na tym etapie nie wiadomo, czy miałby być centralną postacią opowieści, czy może pełniłby funkcję mentora przekazującego pałeczkę nowemu bohaterowi. Decyzja zależy wyłącznie od tego, czy aktor zaakceptuje scenariusz. W tej chwili nie ma żadnych gwarancji dotyczących jego udziału, a sam Smith nie planuje podejmować zobowiązań przed zapoznaniem się z ostateczną wersją historii.
Seria Faceci w czerni pozostaje dla Sony wyjątkowo cenna. Od czasu premiery pierwszego filmu z 1997 roku marka zarobiła na świecie ponad 2 miliardy dolarów. To wynik obejmujący oryginalną trylogię oraz Men in Black: International z 2019 roku, co tylko wzmacnia argument za kontynuacją znanego uniwersum.
Projekt wciąż nie ma ustalonych producentów. W poprzednich częściach za ich dobór odpowiadali Walter F. Parkes oraz Laurie MacDonald, a Steven Spielberg pełnił funkcję producenta wykonawczego. Nie ujawniono jeszcze, czy powrócą również przy nadchodzącej odsłonie.
Chris Bremner wyrósł ostatnio na jednego z najbardziej rozchwytywanych scenarzystów w Hollywood. Jego ostatnie dwa filmy z cyklu Bad Boys zarobiły globalnie ponad osiemset milionów dolarów. Twórca pracuje również nad kolejną produkcją z udziałem Willa Smitha, przygotowywaną dla platformy Netflix. Wszystko wskazuje na to, że jego nazwisko stanie się jednym z kluczowych elementów kolejnej próby ożywienia uniwersum Facetów w czerni.
