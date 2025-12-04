Batman właśnie przybrał formę jednego ze swych przeciwników – i efekt jest przerażający

Batman jeszcze nigdy nie był tak blisko stania się dokładnie tym, z czym walczy na co dzień.

W najnowszym komiksie DC K.O. Knightfight #2 Batman trafia w sam środek serii koszmarnych iluzji tworzonych przez Serce Apokolips. Podczas gdy inni bohaterowie DC walczą w turnieju o artefakt, Bruce Wayne odpada na samym początku – lecz jak zawsze ma plan zapasowy. Dzięki specjalnej zbroi pozostaje w grze, jednak zamiast wrócić na arenę zostaje uwięziony w fantazjach przedstawiających alternatywne wersje Gotham, w których to jego byli pomocnicy – Robinowie – przejęli jego rolę.

Batman w nowym komiksie przybiera formę Clayface’a

Każdy świat zbudowany jest na jednym z lęków Batmana. Najpierw trafia do rzeczywistości, w której Dick Grayson jako Batman bez trudu pokonuje swojego mentora. Potem zostaje przeniesiony do mrocznego Gotham rządzonego przez Jasona Todda. Po ataku gazowym Jokera miasto odcięto od świata, a Red Hood wierzy, że Bruce… jest Clayface’em, który stracił zmysły. Bruce zdaje sobie sprawę, że to kolejny test Serce Apokolips i jedynym sposobem na wyjście z iluzji jest zaakceptowanie narzuconej roli.