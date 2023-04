Twórcy gry o Gollumie reagują na zamieszanie związane z elfickim dubbingiem

W zeszłym tygodniu The Lord of the Rings: Gollum osiągnęło tzw. złoty status. Gracze otrzymali również możliwość składania zamówień przedpremierowych. Oprócz wersji standardowej deweloperzy ze studia Daedelic Entertainment przygotowali także specjalne wydanie o nazwie Precious Edition, które zawiera m.in. bonus w postaci dodatkowego pakietu dubbingu w języku elfickim. Nie spodobało się to sporej części fanów, dlatego też twórcy postanowili wyjaśnić całe zamieszanie.

Elficki dubbing w The Lord of the Rings: Gollum usłyszymy również w podstawowej wersji gry

Daedelic Entertainment w oświadczeniu przesłanym redakcji Push Square poinformowało, że dodatek Sandarin VO wchodzący w skład wydania Precious Edition, wprowadza do The Lord of the Rings: Gollum dodatkowe dialogi we wspomnianym języku dla postaci w tle. Podczas eksploracji gracze będą mogli bowiem usłyszeć w różnego rodzaju rozmowy pomiędzy elfami. Dzięki wspomnianemu DLC będą one przeprowadzone w języku Sindarin.



Gracze, którzy zdecydują się na kupno podstawowej wersji gry The Lord of the Rings: Gollum, będą mieli więc okazję usłyszeć elficki dubbing w konkretnych momentach. Dodatek Sandarin VO ma natomiast wzmocnić „atmosferę i obraz świata” gry. DLC – jak podkreślają twórcy – powstało bowiem z myślą o prawdziwych fanach Tolkiena, którzy zamierzają „jeszcze bardziej zanurzyć się w świecie Śródziemia”.



Na koniec przypomnijmy, że The Lord of the Rings: Gollum ma zadebiutować na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S już 25 maja 2023 roku. W planach jest również wersja na Nintendo Switch, która ma pojawić się do końca bieżącego roku. Zainteresowanych zachęcamy także do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi nadchodzącej produkcji studia Daedelic Entertainment.

